$!Lanza Canacintra plataforma digital para conectar empresas del norte del País

MAZATLÁN._ En busca de consolidar la región en materia económica y fortalecer la proveeduría interna, los municipios de Mazatlán, Torreón, Gómez Palacio y Durango, se unieron para crear el Directorio Industrial Canacintra, herramienta digital que conectará a micros, pequeñas, medianas y grandes empresas en los tres estados del norte del País. Para Sergio Rojas Velarde, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación en Mazatlán, impulsar el corredor económico del norte, integrado por Sinaloa, Durango y Coahuila, será de gran importancia para poder integrar el mercado internacional.

Expresó que la conectividad y comercialización son los principales factores que unen a estas tres entidades, por lo que es necesario contar con herramientas como el directorio industrial para un crecimiento íntegro. “El corredor nos permite comercializar desde el puerto hasta la frontera, conectar con la zona del este de Estados Unidos y llegar hasta Canadá, por lo que representa un motor clave para el País porque impulsa la competitividad y la integración regional entre estas delegaciones”, comentó Rojas Velarde. “Nuestro objetivo es integrar el mercado internacional, aprovechando la conectividad carretera, ferroviaria y marítima, por lo que herramientas como estas facilitan la colaboración y promoción de nuestra industria”.

Por su parte, el presidente de Canacintra Torreón, Pablo García Chacón, destacó que impulsar lo que se produce en el País ayudará a tener una menor dependencia de las políticas internacionales. “Cada sector tiene características especiales y este intercambio va a enriquecer la participación de nuestros socios y afiliados. Hoy México más que nunca requiere la unidad en el sector social y empresarial. Como está la situación con los aranceles en el comercio internacional, es una buena medida para potencializar el desarrollo del comercio internamente del País”, dijo García Chacón. “Hay dos formas de salir adelante, a raíz de la inversión o potencializar lo que tenemos en nuestro país e impulsar para ser menos dependientes de políticas internacionales”.

El Directorio Industrial Canacintra ya se encuentra disponible a través de la página directorioindustrial.mx, donde los interesados podrán explorar un listado de empresas clasificadas en más de 50 sectores, desde metales mecánicos, construcción, servicios, industrias y servicios, alimentos, tecnologías entre otros. Actualmente el padrón cuenta con casi mil empresas del corredor económico del norte, número que se espera pueda incrementarse en los próximos meses.

Pedro Raymundo Aguirre Martínez, presidente de Canacintra Gómez Palacio, señaló que esta plataforma viene a abrir las puertas de contacto y oportunidades para los negocios locales, sobre todo aquellas que se les dificulta adquirir este tipo de servicio. “Todas las empresas, independientemente del tamaño que tengan, pueden tener la información en cuanto a qué productos compran y venden cada empresa y el camino para conectarlo”, expresó. “Cuando una puerta se cierra con los aranceles y se compilan los traslados, nosotros tratamos de abrir esta puerta virtual para que las empresas podamos contactarnos y fortalecernos”.