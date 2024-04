”La obra es rápida, pero no por lo rápida castigamos el tiempo, la accesibilidad de la gente fuera más pronto”.

Miguel Izaguirre informó que en Mazatlán este es el proyecto de la empresa 4M1F, están proyectando otro en Los Cabos de otro contexto que todavía no lo sacan a la venta, de hecho dos proyectos posiblemente allá y se prevé que el próximo año se comience con otros en este puerto mazatleco a lo mejor un contexto de vivienda y posiblemente otro Praia 2.

”Todo Praia está pensado en darle una tranquilidad, una diversión a la gente que nos visita, con eso es que los dueños que están comprando estos departamentos van a tener esos retornos, ¿por qué?, porque el vacacionista que está viniendo a Mazatlán se la va pasar muy padre en Praia, entonces dentro de todas las amenidades, las tipologías cada metro cuadrado está diseñado por eso, yo lo que le diría a la gente es conozcan Praia, conozcan que ya no sólo es comprar un departamento y ponerlo a la renta, hay que comprar específicamente”.

El costo de los departamentos o unidades van de los 2.7 a los 6.7 millones de pesos, se dio a conocer en el proyecto de lanzamiento del proyecto Praia Malecón, cuyo concepto significa playa.

”Tenemos que entender nuevamente qué es Praia, qué es playa, y qué entendemos por playa, lo podemos definir y entender muy claro por los colores, los matices, la paleta vegetal de lo que realmente tenemos en Mazatlán y es importante entender que toda esa cuestión de material no se iba a desprender a lo largo del proyecto porque los proyectos son integrantes, los proyectos de desarrollan desde la A a la Z con una continuidad y no debe de haber puntos que no tengan ninguna relación una con la otra”, dijo Francisco de la Concha, portavoz de la Oficina MZMX de la arquitectura.

”Es por eso que Praia, el proyecto está concebido como si fuera una morfología que realmente nace del suelo, es por eso que el color, el todo y el matiz de Praia alude a la arena, alude a esta calidez del proyecto que te invita realmente a que puedas usarlo como destino en de una renta vacacional!”, explicó.

En el evento fue develada la maqueta de lo que será la Torre Praia Malecón.