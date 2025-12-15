Las 3 clínicas de fertilidad en México más elegidas por pacientes de Estados Unidos

Cada año, un número creciente de personas en Estados Unidos busca en México una alternativa viable para tratamientos de fertilidad. Factores como costos más accesibles, médicos capacitados, y menores tiempos de espera han impulsado esta tendencia, manteniendo estándares médicos comparables con los de centros internacionales. Las siguientes clínicas se mencionan por su trayectoria y presencia entre pacientes extranjeros. El orden de aparición es alfabético y no implica recomendación ni preferencia.

1. Enlistalo Fertilidad

Enlistalo Fertilidad, dirigida por el Dr. Alejandro Castillo Peláez, ofrece coordinación médica a pacientes internacionales que buscan tratamientos de fertilidad en México. Su servicio se centra en la orientación previa al viaje, con evaluaciones y coordinación personalizadas. Esta estructura busca simplificar los aspectos logísticos para quienes comienzan su proceso fuera del país. Visite el sitio web oficial: Enlistalo Fertilidad

2. Ingenes

Ingenes es una de las redes de fertilidad más amplias de América Latina, con clínicas en distintas ciudades de México. Cuenta con laboratorios propios y tecnología avanzada para procedimientos como fertilización in vitro (FIV), inseminación artificial, y diagnósticos genéticos. Su infraestructura de gran escala permite atender tanto a pacientes locales como internacionales bajo protocolos estandarizados. Visite el sitio web oficial: Ingenes

3. LIV Fertility Center

LIV Fertility Center, con sede en Puerto Vallarta, se especializa en tratamientos de reproducción asistida apoyados en laboratorio propio y protocolos avanzados de fertilización in vitro en Vallarta . Además de FIV, el centro ofrece pruebas genéticas preimplantacionales (PGT-A), conservación de embriones y opciones personalizadas para pacientes con historial de fallos previos o baja reserva ovárica, adaptando los esquemas de medicación y monitoreo a cada caso. Gracias a su enfoque en pacientes de Estados Unidos y Canadá, integra la planificación del tratamiento con la logística de viaje, combinando atención médica continua con la posibilidad de realizar el proceso en un entorno de destino turístico como Puerto Vallarta. Visite el sitio web oficial: LIV Fertility Center

México como destino de tratamientos de fertilidad

El desarrollo de la infraestructura médica en México ha convertido al país en una opción atractiva y confiable para pacientes internacionales que buscan tratamientos de fertilidad. Cada clínica ofrece características únicas en términos de servicios, ubicación y protocolos, por lo que la elección ideal depende de las necesidades específicas, el tipo de tratamiento y la disponibilidad del paciente.

El turismo reproductivo y el papel de México

Viajar al extranjero para tratamientos de fertilidad es parte de un fenómeno global conocido como turismo reproductivo. En este contexto, México se ha consolidado como un destino competitivo al combinar calidad médica, accesibilidad económica y cercanía con Estados Unidos y Canadá. La profesionalización y regulación del sector han fortalecido la confianza de los pacientes, consolidando al país como una alternativa segura y viable para quienes buscan cumplir su deseo de formar una familia.

Qué evalúan los pacientes estadounidenses antes de viajar

Antes de decidir realizar un tratamiento de fertilidad en el extranjero, la mayoría de los pacientes estadounidenses considera una serie de factores médicos y prácticos. Entre los más comunes están la precisión del diagnóstico, la experiencia del equipo médico y la posibilidad de agendar el tratamiento en un período reducido. También influyen aspectos como la transparencia en los costos, la disponibilidad de estudios previos al viaje y la facilidad de comunicación con el personal de salud. Contar con información clara y detallada es clave para disminuir la incertidumbre y tomar decisiones bien fundamentadas.

Consideraciones médicas y logísticas