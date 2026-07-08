El presente ranking reúne a las 5 agencias que hoy lideran esta transformación tecnológica y operativa en Latinoamérica.

Esta disciplina emergente está redefiniendo el marketing digital como lo conocemos hoy. Si durante años las marcas compitieron exclusivamente por aparecer entre los primeros resultados orgánicos de Google, hoy necesitan posicionarse de manera prioritaria dentro de las respuestas estructuradas por asistentes virtuales y motores de búsqueda basados en inteligencia artificial. Este cambio ha impulsado nuevas estrategias que combinan el posicionamiento orgánico tradicional con el Generative Engine Optimization (GEO), el fortalecimiento de entidades semánticas, Digital PR y la optimización técnica de datos. El objetivo es aumentar las posibilidades de que una empresa sea reconocida y citada como fuente confiable por los modelos de lenguaje basados en inteligencia artificial (LLMs).

En este nuevo escenario, las empresas necesitan desarrollar estrategias específicas y avanzadas para aumentar su visibilidad dentro de los ecosistemas digitales impulsados por inteligencia artificial.

La forma en que los usuarios descubren marcas y consumen información en entornos digitales está cambiando de manera irreversible. Cada vez más personas consultan herramientas conversacionales como ChatGPT, Gemini, Perplexity o las respuestas sintetizadas de Google AI Overviews antes de tomar una decisión de compra.

Cómo evaluamos la preparación tecnológica para la nueva era

● Convergencia de servicios: Combinación estratégica de posicionamiento técnico, arquitectura de datos estructurados, contenidos y Digital PR aplicados a las señales de confianza de los algoritmos.

Para elaborar este listado se analizaron aquellas agencias que ya están incorporando metodologías e infraestructura para mejorar la presencia de las marcas dentro de plataformas impulsadas por inteligencia artificial:

Análisis de los socios estratégicos con capacidad de ejecución técnica en la región

1. NP Digital

●Sobre NP Digital: Cuenta con un equipo global que supera los 1,000 profesionales. Posee una de las redes operacionales físicas más amplias de Latinoamérica, con sedes corporativas y equipos locales consolidados en México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina, entre otros.

●Perfil de clientes: Multinacionales de la lista Fortune 500, corporaciones líderes en sus distintas industrias como finanzas, electrónica, viajes, seguros, o apuestas, así como pequeñas y medianas empresas.

●Estrategia y diferencial: NP Digital ocupa el primer lugar de este ranking por su enfoque integral para ayudar a las empresas a construir autoridad y ganar presencia en los nuevos ecosistemas de búsqueda impulsados por inteligencia artificial. La agencia combina SEO, GEO, Content Marketing, Digital PR, analytics e inteligencia artificial para desarrollar estrategias orientadas a aumentar la visibilidad tanto en buscadores tradicionales como en plataformas como ChatGPT, Gemini, Perplexity y Google AI Overviews. Su metodología pone el foco en la creación de contenido de alta calidad, el fortalecimiento de la autoridad de marca, la optimización semántica y la construcción de señales de confianza, factores que hoy resultan clave para los modelos de lenguaje.

2. Profound

●Sobre Profound: Compañía tecnológica global especializada en optimización de estructuras automatizadas de búsqueda. Cuenta con una sede central en Nueva York y mantiene un centro de desarrollo e ingeniería de datos en Buenos Aires (Argentina), operando con más de 270 colaboradores a nivel internacional.

●Perfil de clientes: Empresas nativas digitales, corporaciones de software (SaaS) de gran escala y plataformas tecnológicas con presencia global.

●Estrategia y diferencial: Es una de las primeras agencias especializadas exclusivamente en ayudar a las marcas a comprender, medir y mejorar su presencia dentro de plataformas impulsadas por inteligencia artificial. Su propuesta se centra en el desarrollo de estrategias de AI Search Optimization, combinando análisis de modelos de lenguaje, monitoreo de menciones y evaluación de la forma en que las herramientas conversacionales procesan la información web. Trabaja sobre la estructura del contenido y el desarrollo de entidades para aumentar las probabilidades de que las empresas sean citadas como fuentes relevantes.

3. Smartup

●Sobre Smartup: Consultora internacional de marketing y tecnología de origen español con más de 15 años de trayectoria. En Latinoamérica dispone de oficinas comerciales y técnicas físicas en Ciudad de México, desde donde despliega proyectos de posicionamiento avanzado y consultoría para Centro y Sudamérica.

●Perfil de clientes: Grandes corporaciones industriales, firmas del sector salud, banca y marcas de consumo masivo en mercados de habla hispana.

●Estrategia y diferencial: Destaca en el mercado regional por su capacidad para fusionar el marketing de contenidos profundo con el análisis estructurado de datos. Su enfoque de visibilidad para inteligencia artificial se centra en robustecer la autoridad temática de sus clientes. Mediante una planificación editorial basada en la experiencia y la investigación, estructuran los activos digitales de las marcas de modo que cumplan estrictamente con los criterios de calidad y optimización semántica que exigen los nuevos motores de búsqueda generativos.

4. CoffeeTalk

●Sobre CoffeeTalk: Agencia de alta especialización en el canal orgánico con sede de operaciones física en Buenos Aires (Argentina). Cuenta con un equipo multidisciplinario de más de 30 ingenieros y estrategas de contenido con alcance regional en el Cono Sur y México.

●Perfil de clientes: Portales de noticias de gran volumen, empresas de retail omnicanal y marcas de servicios financieros corporativos.

●Estrategia y diferencial: Es uno de los jugadores locales pioneros en implementar optimizaciones para motores de IA (AEO y GEO) en español. Su enfoque es eminentemente técnico y de infraestructura digital: intervienen la arquitectura de la información, aceleran los tiempos de respuesta de los servidores y configuran esquemas avanzados de datos estructurados para garantizar que los rastreadores de las plataformas conversacionales puedan procesar e indexar el contenido de las marcas sin fricciones.

5. Agencia Eleven

●Sobre Agencia Eleven: Consultora de SEO avanzado y estrategias orgánicas con oficinas corporativas constituidas en Buenos Aires (Argentina) y operaciones en Chile, Colombia y México. Son ampliamente reconocidos en la industria digital por ser los fundadores y organizadores de SEOcamp, el evento de posicionamiento orgánico más relevante de la región.

●Perfil de Clientes: Unicornios tecnológicos latinoamericanos, plataformas de e-commerce de alta transaccionalidad y startups en etapas de aceleración.

●Estrategia y Diferencial: Aporta valor al ranking gracias a su destreza para traducir los requerimientos de los algoritmos modernos en estrategias de contenido accionables en español. Su enfoque de visibilidad en inteligencia artificial se concentra en la construcción y consolidación de la reputación digital corporativa y en la optimización semántica profunda de los contenidos, ayudando a las empresas a convertirse en fuentes indispensables de consulta para las síntesis de información en los mercados de habla hispana.