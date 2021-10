Las 9 marcas de sopa instantánea que no debes comer, según Profeco

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó, este lunes 4 de octubre, que la institución a su cargo retiró del mercado alrededor de 129 mil 937 sopas instantáneas de 9 marcas comercializadoras ya que no cumplen con lo informado en su tabla nutrimental, entre ellas, Maruchan y Knor.

“En el operativo que realizamos se retiraron del mercado 129 mil 937 unidades de sopas instantáneas que corresponden a 12 productos de nueve marcas diferentes”, explicó el funcionario federal, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, llevada a cabo desde Puebla.

Sheffield Padilla detalló que este tipo de alimentos contiene altos índices de sodio, que no son reportados adecuadamente, además que los materiales donde es envasada contienen químicos de riesgo cuando son preparados con un horno microondas.

“Cuando se calienta en microondas, como no está notando como el resto de las marcas contenedores que están hechos de cartón encerados, sino que están usando este polietileno, este plástico expandible, cuando se calienten el microondas le transfiere químicos a la sopa que son dañinos para la salud”, abundó el funcionario federal.

Otra de las marcas que fueron retiradas del mercado por la PROFECO fue Buldak Cheese, de Corea del Sur, que en su empate dice tener fideos de ramen acompañados de pollo y queso, pero que de acuerdo con un análisis de laboratorio no contiene estos ingredientes.

“Es publicidad engañosa, no tiene nada de pollo. Una persona puede comprarlo pensando que siquiera viene algo de recaudo de pollo, no tiene ni trazas de pollo, ahora sí que besando un pollo tiene uno más pollo que con esa sopa”, dijo Sheffield Padilla.

Otra sopa instantánea es Maruchan Ramen, misma que afirma tener porciones de verdura como chícharos y zanahorias, pero que de acuerdo con sus estudios realizados por la propia PROFECO, la porción de estos alimentos apenas llega a los 0.8 gramos.

“El pedazo de verdura que tiene que es 0.8 gramos, le cabe en la punta de la uña, eso sí, la foto viene con chícharos, zanahorias, todo así como si fuera algo muy saludable”, cuestionó el titular de la PROFECO, quien agregó que la sopa instantánea de Knorr también fue retirada del mercado.

“Y la otra es de Knorr, que es la única mexicana que nos tocó donde expresan mal las calorías. Quieren esconder el valor calórico, que es bastante alto, poca proteína de su producto y además de que esconden que le añaden azúcar, por eso luego estas sopas son tan atractivas, tiene mucha sal, tiene mucho azúcar, sabe bueno pero no es tan bueno para uno”, refirió Sheffield Padilla.

El Estudio de Calidad del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor encontró que algunas marcas incumplen requisitos de la norma de etiquetado, son engañosas en su etiqueta o no declaran la información nutrimental en el producto preparado.

LOS 12 PRODUCTOS INMOVILIZADOS POR LA PROFECO

En la Revista del Consumidor del mes de octubre se detalla que son 12 productos de nueve marcas diferentes los que no cumplen con lo establecido por la ley, por lo que ya han comenzado a ser retirados por elementos de la PROFECO.1. Knorr Pasta Lista (Alemania): Agrega jarabe de glucosa en sus ingredientes, pero no lo identifica como “azúcares añadidos”. No expresa la energía (kcla) como lo exige la norma de etiquetado NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

2. Myojo (Japón) Pasta para sopa de fideos instantáneos: No expresa la energía (kcla) como lo exige la norma de etiquetado NOM-051-SCFI/SSA1-2010. No declara la información nutrimental en el producto preparado.

3. Selecto Brand Pasta (México) de sémola de trigo precocida para preparar sopa: No expresa la energía (kcla) como lo exige la norma de etiquetado NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

4. J-Basket (Corea del Norte) Pasta de sopa de fideos instantáneos sabor curry: No presenta instrucciones de uso en idioma español. No declara la información nutrimental en el producto preparado.

5. Chikara Udon Pasta de trigo estilo oriental: No presenta instrucciones de uso en idioma español.

7. Ottogi Ramyon Tallarines instantáneos sabor pollo: Es engañosa en su etiqueta, pues la imagen que presenta en el empaque induce a pensar que contiene zanahoria, cuando no es así.

8. Kraft Pasta con salsa sabor queso (Estados Unidos): No declara la información nutrimental en el producto preparado.

9. Nongshim Pasta para sopa de fideos instantáneos: No declara la información nutrimental en el producto preparado.

10. Udon (Corea del Norte) Pasta para sopa de fideos instantáneos estilo japonés: No declara la información nutrimental en el producto preparado.

11. Sapporo (Estados Unidos) Pasta para sopa de fideos instantáneos: No declara la información nutrimental en el producto preparado.

12. Sapporo hot & spicy chicken (Estados Unidos) Pasta para sopa de fideos instantáneos: No declara la información nutrimental en el producto preparado.