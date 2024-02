El informe llevado a cabo por una plataforma de engagement all in one, arrojó datos sumamente sorprendentes respecto a los resultados basados en un análisis detallado de 500 mil mensajes de 43 empresas de e-commerce a nivel internacional.

CleverTap descubrió que las empresas que implementaban la personalización basada en casos de uso presentaron seis veces más compras que el promedio de la industria, mientras que las que llevaban a cabo la personalización genérica, reflejaban siete veces más compras.

La firma realizó una evaluación a través de tres tipos de canales: correo electrónico, notificaciones push y mensajes en la aplicación, donde se establecieron 4 niveles de personalización.

El primero, L1 está relacionado con la adaptación de recomendaciones en función de datos demográficos; el segundo, L2 con profundizar en la segmentación basada en el comportamiento; el tercero, L3 con la predicción de preferencias e intención y el cuarto, L4 en el aprovechamiento de los datos en tiempo real.

Otro de los datos que este informe reflejó, es que las empresas tienen mejores resultados comerciales si cuentan con mayores niveles de personalización.

Las empresas de esfuerzo enviaron, en promedio semanal, 22 mensajes a los usuarios con una personalización mínima L1, lo cual tuvo que ver para que tuvieran rendimiento inferior al punto de referencia de la industria en un 77 por ciento.

Las empresas estables pasaron por alto la personalización L1; subestimando el poder de la personalización demográfica, pero al priorizar los niveles de personalización más avanzados, L2 y L4, sobrepasaron los puntos de referencia de la industria en un 74 por ciento.

Mientras tanto, las estelares implementaron la combinación óptima de los cuatro niveles de personalización, enfatizando en L4, superando el punto de referencia de la industria en un 500 por ciento.

“Cuando se trata de personalización, a menudo las empresas pueden tener una falta de visión en su toma de decisiones, pensando que la personalización de cualquier forma ayudará a lograr los elevados objetivos que se propongan”, dijo Jacob Joseph, vicepresidente de ciencia de datos de CleverTap.

ESTAS SON LAS CLASIFICACIONES

- Esfuerzo: Implementan la personalización limitada con frecuencias de envío más altas.

- Estable: Utilizan un grado alto de personalización, aunque sus frecuencias de envío son más bajas.

- Estelar: Sus frecuencias de envío son óptimas, e implementa un alto grado de personalización.