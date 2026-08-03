$!Las Posonas llenaron de risas el escenario de Cheers Restobar

MAZATLÁN._ La noche del jueves 30 de Julio, el escenario del Cheers RestoBar fue el punto de encuentro para los fanáticos de la comedia con la presentación de Las Posonas, un espectáculo de stand up que llenó la velada de risas y buen ambiente.
Desde el inicio del evento se respiraba un aire relajado y festivo. El recinto registró una buena afluencia, con numerosas personas que acudieron a disfrutar de un evento diferente, en el que las carcajadas fueron el principal protagonista.
Entre bebidas, buena música y una atmósfera de convivencia, el show de comedia generó recuerdos inolvidables.
Las Posonas están conformadas por Manu NNa, Alexis de Anda y Mónica Escobedo, tres de las figuras más relevantes en la escena del stand up mexicano actual. Destacan por su estilo irreverente y su cercanía con el público, lo que convierte a su show en un despliegue de talento incomparable.
Además de ser sede de Las Posonas, Cheers Restobar mantiene una agenda constante de eventos y dinámicas especiales, para que tanto locales como turistas disfruten de música, entretenimiento y un buen ambiente familiar.