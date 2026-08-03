$!Las Posonas llenaron de risas el escenario de Cheers Restobar

MAZATLÁN._ La noche del jueves 30 de Julio, el escenario del Cheers RestoBar fue el punto de encuentro para los fanáticos de la comedia con la presentación de Las Posonas , un espectáculo de stand up que llenó la velada de risas y buen ambiente.

Desde el inicio del evento se respiraba un aire relajado y festivo. El recinto registró una buena afluencia, con numerosas personas que acudieron a disfrutar de un evento diferente, en el que las carcajadas fueron el principal protagonista.

Entre bebidas, buena música y una atmósfera de convivencia, el show de comedia generó recuerdos inolvidables.

Las Posonas están conformadas por Manu NNa, Alexis de Anda y Mónica Escobedo, tres de las figuras más relevantes en la escena del stand up mexicano actual. Destacan por su estilo irreverente y su cercanía con el público, lo que convierte a su show en un despliegue de talento incomparable.

Además de ser sede de Las Posonas, Cheers Restobar mantiene una agenda constante de eventos y dinámicas especiales, para que tanto locales como turistas disfruten de música, entretenimiento y un buen ambiente familiar.