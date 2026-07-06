Las reglas que hacen trascender a las empresas familiares

“Las familias que enfrentan el futuro juntas y tienen claramente definidas sus metas y políticas tienen muchas más posibilidades de éxito que las que sólo reaccionan ante los acontecimientos”

No son los conflictos los que destruyen a las empresas familiares; es la ausencia de reglas claras para resolverlos

Las organizaciones que aspiran a trascender generaciones necesitan algo más sólido que la voluntad de una sola persona: requieren políticas claras, acuerdos compartidos y órganos de gobierno que aseguren la continuidad del proyecto empresarial. 7,029

Cuando el fundador se retira y se lleva las respuestas

Don José Ramírez fundó una empresa de servicios de limpieza hace más de veinte años. Con esfuerzo, liderazgo y el apoyo de sus hijos logró convertirla en una organización rentable y respetada. Como sucede en muchas empresas familiares latinoamericanas, todas las decisiones importantes pasaban por él. Los colaboradores sabían a quién acudir para resolver cualquier situación. Mientras don José estuvo al frente, el modelo funcionó razonablemente bien. El problema surgió cuando decidió retirarse. De pronto aparecieron preguntas que nadie sabía responder: ¿Quién tenía autoridad para decidir? ¿Cómo se resolverían las diferencias entre hermanos? ¿Qué requisitos debía cumplir un familiar para incorporarse a la empresa? ¿Cómo se determinarían las compensaciones? ¿Quién sería el próximo director general? Las respuestas existían, pero estaban únicamente en la mente del fundador. Cuando éste se retiró, también desapareció gran parte del sistema informal que mantenía el orden. Lo que parecía una empresa sólida descubrió que dependía excesivamente de una sola persona.

Institucionalizar no

significa perder el control

En América Latina todavía existe cierta resistencia a la institucionalización. Algunos empresarios consideran que definir reglas limita su capacidad de decisión o resta flexibilidad al negocio. La realidad es exactamente la contraria. Las políticas empresariales no reducen el control; lo fortalecen. Permiten que las decisiones sean consistentes, facilitan la incorporación de nuevas generaciones y generan confianza entre accionistas, familiares, directivos y colaboradores. Las mejores empresas familiares del mundo tienen algo en común: las personas cambian, pero las reglas permanecen.

¿Qué son las políticas empresariales?

Las políticas empresariales son principios, criterios y lineamientos que orientan la toma de decisiones dentro de una organización. Más que normas aisladas, constituyen compromisos institucionales que reflejan la visión, los valores y las aspiraciones de la familia empresaria. Su propósito principal no es controlar personas, sino generar certidumbre. Cuando existen políticas claras: Se reducen conflictos. Se agilizan las decisiones. Se fortalecen las relaciones familiares. Se protege el patrimonio. Se facilita la sucesión. Se asegura la continuidad de la organización. En pocas palabras, las políticas constituyen la memoria institucional de la empresa.

El papel del Consejo de Administración

Aquí es donde muchas empresas familiares encuentran su mayor área de oportunidad. Las políticas no deben depender exclusivamente del fundador ni de la dirección general. Su definición, revisión y supervisión deben formar parte de las responsabilidades del Consejo de Administración. Un Consejo profesional aporta objetividad, disciplina y visión de largo plazo. Su función consiste en velar porque las decisiones respondan al interés superior de la empresa y no únicamente a preferencias personales o familiares. Cuando una empresa opera bajo políticas aprobadas y supervisadas por su Consejo, disminuye significativamente el riesgo de arbitrariedad y aumenta la confianza de todos los grupos de interés. Por ello, una de las responsabilidades más importantes de un consejero es asegurar que las reglas estén documentadas, actualizadas y alineadas con la estrategia del negocio.

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