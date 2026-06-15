Legisladores se comprometen con empresarios a impulsar reactivación turística en Mazatlán sin inseguridad

Impulsar la reactivación de la actividad Turística con cero inseguridad se comprometen legisladores con empresarios, también acordaron mesas para reformar la Ley Estatal de Turismo, el Impuesto al Hospedaje y fortalecer el presupuesto para promoción.

Pese a que en poblados como La Mole del Quelite en Mazatlán, de Copala y Pánuco de Concordia, donde los habitantes se están saliendo por los hechos violentos registrados en las últimas semanas, la presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso del Estado, Luz Verónica Avilés Rochín, descartó tener información, pero buscará a través del órgano legislativo ante la Secretaría de Seguridad Estatal para fortalecer con mayor presencia policial con el propósito de la reactivación de la actividad Turística de Mazatlán.

“Sí, plantearon también el tema de la inseguridad, que ocupamos seguirle dando la seguridad al turismo, la certeza de que pueden venir al puerto de Mazatlán. Se platicó de ello y se dio la respuesta de que pues tanto el Gobierno federal como el gobierno estatal han sumado esfuerzos y se ha dado la seguridad”.

“Precisamente nosotros los diputados llegamos el día de ayer aquí al puerto, eh pues vimos cómo había seguridad por todo el malecón, Guardia Nacional, la presencia de seguridad federal, de fuerzas federales y pues también se va a seguir fortaleciendo, claro que también lo vamos a llevar”, agregó la diputada.

De los acuerdos asumidos con el sector turístico en la reunión, la diputada habló de que van a trabajar sobre propuestas que les hicieron del fideicomiso, cuando analicen el presupuesto para promoción y revisar se ejecuten con transparencia.

“Nosotros estamos para la aprobación del presupuesto, que es nuestra función y también revisar que se ejecuten con transparencia y eso es uno de los compromisos de nosotros”.

Así mismo, les pidieron fiscalizar las rentas vacacionales como tarea, abundó.

“Sí, también lo que nos estamos llevando de tarea es para reformar la ley de Turismo, que aquí pues propusieron el turismo médico. Para eso más que nada era la reunión, para escucharlos y y pues fortalecernos, enriquecernos de lo que le duele a Mazatlán y a Sinaloa, para nosotros en base a eso trabajar”.

La diputada dijo que continuarán realizando reuniones por todo el estado para el tema de la reforma a una Ley muy vieja que data del 1988 y para enriquecerla pues qué mejor que escuchar a al sector turístico para incluir a sectores como los pueblos señoriales y mágicos y fiscalizar plataformas que están generando competencia desleal a los centros de hospedaje formales.

“Pues claro que se tienen que incluir, porque también pues eso es un trabajo que se está haciendo, eso es hospedaje que ellos están rentando, así como los hoteleros y como les digo, o sea, es un planteamiento, se va a analizar y a base de eso vamos a trabajar esa iniciativa, reformar la ley”.

Ante la llegada de 500 nuevos elementos de las Fuerzas Armadas, destacó que esto quiere decir que el Gobierno federal sí le está apostando a combatir este tema de la inseguridad que vive Sinaloa.

“Que yo estoy segura que vamos a salir adelante. Esto es esfuerzo de todas y de todos, no solamente es de gobierno, es de ciudadanos, es del municipal, estatal, diputados, de prestadores de servicios turísticos, de todos, porque entre todos luchemos y saquemos adelante a Sinaloa”.

La reunión fue encabezada por la diputada presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso del Estado y los integrantes Lauro Gallardo Castro, Elizabeth Ramírez Tirado, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo y Carlos de Jesús Escobar Sánchez, la Presidenta Municipal, Estrella Palacios Domínguez con los líderes camarales, de asociaciones de hoteles, del sector Inmobiliario e industrial.

La secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa, participó en la primer mesa de trabajo con la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, la Intercamaral de Mazatlán y empresarios del sector, donde destacó la capacitación de más de 4 mil 200 agentes de viajes, la consolidación de nuevas rutas aéreas internacionales en verano, la atracción de inversión turística y el éxito del programa “Enamórate de Sinaloa”.

“Entendemos los retos que ha enfrentado la actividad turística y precisamente por ello, desde la Secretaría de Turismo de Sinaloa unimos esfuerzos para fortalecer la promoción de nuestros destinos, incrementar nuestra presencia en mercados estratégicos y generar nuevas oportunidades para el sector, trabajando en conjunto y bajo el liderazgo de nuestra gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde”, afirmó.

La titular de Sectur concluyó haciendo un llamado a mantener la unidad y a trabajar de la mano, sector público y privado, por un solo objetivo que es el fortalecimiento del turismo de Mazatlán y de todo Sinaloa.