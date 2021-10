$!Leovy Bak Gaxiola tiene como filosofía de vida incentivar el emprendimiento a través de la experiencia e innovación

“La clorofila es una sustancia común en mi vida, y vi que para otras personas no, y quise compartir con otros mi estilo de vida con un producto que me apasiona”.

“Aunque la beca no la gané, nunca me quité de la mente la idea de hacer algo con mi proyecto”.

“ Paletas, bebidas, concentrado, obleas de clorofila con cacao, oblea rellena de chocolate turín reducida en azúcar, dos mazapanes ; después hicimos más grande la presentación de las paletas, una bolsa de 25 y un concentrado de 500 mililitros, porque la gente ya lo quería más grade, es muy importante para mí cumplir con lo que gente me pide; y en lo personal le agradezco mucho a la pandemia porque me obligó a renovarme, a sacar adelante la marca y el negocio”.

Ser una emprendedora exitosa no ha sido nada sencillo para Bak Gaxiola, porque tuvo que alternar la escuela con el desarrollo de su proyecto y echar mano de toda la capacitación profesional que tuvo a su alcance.

“Aunque surgió como una idea, me puse yo sola a investigar, a estudiar, a aplicar en diversas convocatorias, me metí a incubadoras, veía cualquier convocatoria de apoyo a empresas y aplicaba a todas, pero entonces me cuestionaban y me hacían preguntas que no sabía y se suponía yo debía saber de mi negocio, así que me puse a trabajar y desarrollar mi propuesta de valor de mi negocio, la misión, planeación y visión y tuve que estarle metiendo estructura, haciendo mi modelo de negocio”.