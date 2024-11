$!Llama Amado Guzmán a trabajar unidos para mejorar turísticamente a Mazatlán

“Y qué tenemos que hacer, lo número uno y no tenemos mucho tiempo es jalar unidos, no puede haber en Mazatlán la división que nos ha caracterizado por tantos años, saben ustedes que atrasados estamos y que oportunidad tenemos, no tenemos una sola página de imagen que diga Mazatlán, no hay, no existe, cada asociación de hoteles tiene su propia página”.

Al disertar la conferencia “Visión de la transformación del turismo en Mazatlán” como parte del Cuarto Foro Inmobiliario AMPI 2024, que se realizó este viernes en el Centro de Convenciones, agregó que quienes están desarrollando propiedades importantes e interesantes no pueden nada más estar pensando en la rentabilidad que se van a ganar con una torre de 15 pisos que van a hacer.

“Tenemos que pensar en el entorno, en el parque de al lado, en la vialidad de al lado, estas cosas que a lo mejor no les gustan que les digan si no las atendemos todos ahorita vamos a tronar porque no podemos estar haciendo nada más torres y desarrollos sin pensar en las vialidades, sin pensar en el drenaje, (dicen) oye, pero eso saca la inversión, pues sí, en cabo san Lucas tú no puedes hacer un hotel si no tienes una planta tratadora de aguas y una planta desaladora de aguas, afortunadamente no estamos ahí, pero si no incorporamos a los desarrollos que se están haciendo la planeación de las aguas vamos a tener problemas en muy corto plazo”.

“La seguridad, ya lo dije, y luego un problema muy serio que tenemos, el problema del tráfico, por qué tenemos un problema de tráfico, porque el 87 por ciento de la gente viene por carro y qué pasa, pues se satura la ciudad, entonces ya me es incómodo ir del Centro a la zona turística, entonces digo, oye ya me genera molestias, mejor me voy a Guadalajara o me voy a México, por eso es tan importante empezar a tarer otro tipo de turismo”.

También recordó que cuando Grupo Petroil empezó a participar en el tema del turismo, ya que inició como una empresa comercializadora de energéticos y llanteras, se dieron cuenta que estaba muy pobre la oferta mazatleca en servicios y de atractivos empezaron a inventar varias cosas omo la tirolesa, el Museno Nacional de la Ballena, el Observatorio Mazatlán 1973, el Club de Playa Shekina, ya viene la Mansión Pirata, los paseos a ver ballenas, por paseos en helicópteros, entre otras.

“Y todas estas cosas que se han venido haciendo y que muy pocos lo han entendido, es el complemento de todo lo que ustedes hacen, porque la gente que está comprando departamentos está comprando casas dos días de playa son suficientes para aburrirme, el estar pensando que nada más vendemos porque tenemos una bonita playa o porque hacemos un muy buen aguachile nos dura 2.7 días, por eso es tan importante el que haya ahora un Acuario de clase mundial, por eso es tan importante la chin... tirolesa, porque nos ponen en el ojo del mundo”, recalcó.