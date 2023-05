MAZATLÁN._ A dominar el miedo, a arriesgarse y a aprender a hacer algo que les permita lograr lo que buscan llamó el empresario hotelero Ernesto Coppel Kelly al disertar la conferencia sobre “Cómo hice mi primer millón en ventas” como parte de InfoAgro Exhibition 2023, que se realiza del 24 al 26 del mes en curso en el Centro Internacional de Convenciones de Mazatlán. “Decía Napoleón que nada más había dos motivaciones para el hombre para hacer algo: el miedo y el beneficio personal o los dos, pero a quién les ayuda controlar el miedo, pues a quienes lo controlan, pueden moverse y no consideran al miedo como un obstáculo infranqueable, todo mundo tiene miedo, hay que dominarlo, hay que razonarlo y hay que medir las fuerzas que tiene cada uno, yo soy atrevido, pero no tanto, me fijo primero hasta dónde puedo estirar la liga”, agregó ante decenas de asistentes la tarde de este miércoles.

“Tomo riesgos, quienes están aquí es porque quieren hacer dinero, entonces hay que tomar riesgos y hay que saber a hacer algo, ...creer en ti mismo, atreverte, el mundo necesita personas que hagan que las cosas sucedan”. En un salón del Centro de Convenciones recordó que durante la Guerra española contra Estados Unidos en 1898 había necesidad de hacerle llegar un mensaje a un jefe español que se llamaba José García, que nadie sabía como era, nada más que se encontraba en la Sierra Mastra y la persona que se lo llevó no preguntó nada, ni quién le iba a dar el dinero, ni cómo le iba hacer, pero a las dos semanas había brincado todos los obstáculos para entregar el mensaje, había tomado iniciativa. “Esa es la palabra mágica: iniciativa: si no tienen iniciativa no les va a caer el primer millón, así es que si no tienen vayan desarrollándola, ...cuando una persona se decide de manera definitiva a hacer algo la providencia decide también, recibiendo apoyo de personas que jamás hubieran soñado conseguir si no se hubiera tomado la decisión de hacer algo”, continuó el empresario hotelero y desarrollador del nuevo Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés.

“Si vas a hacer algo hazlo hoy porque el atrevimiento tiene al genio por dentro y magia propia, dice Napoleón: la inteligencia más grande es una determinación a toda prueba, para qué quieres ser inteligente si no te mueves, el determinado (se mueve), acepte las cosas aunque sean las más complicadas y eso ya son dones que uno trae”. Ante decenas de asistentes recordó que ya se dedicaba a las ventas cuando consiguió que unas personas extranjeras de una religión le dieran un contrato para comercializar tiempos compartidos en un edificio viejito que tenían de puros cuartos hoteleros donde hicieron una cocineta a fuerzas, todo muy chico, pero con vista al mar y empezaron a vender muy bien. “Y a los dos años nos empezamos a quedar sin inventario, estamos hablando del 81, 82 (1981-1982) y le dije Marck necesitamos construir más inmobiliaria, y los mormones no van a construir más, porque el dinero a ellos les llega después que a nosotros, primero cobra el que necesita más la lana que es el que paga comisiones, que en ese caso era yo y al final le pagan a él, entonces el dinero al desarrollador le llega después, entonces no tenían ellos el dinero para invertir en más edificios”, recordó.