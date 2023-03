Luis Raúl Billy Irigoyen Carrillo, de Psicología Financiera, invitó a los empresarios a generar ganancias de forma conciente, pues muchas veces se hace sin un objetivo, sin una utilidad o sin una función.

“El objetivo de la finanza es maximizar la utilidad concientemente, muchas veces lo hacemos inconscientemente o lo hacemos sin un objetivo, sin una utilidad o sin una función, al final cualquier empresa necesita estar enfocada en generar rentabilidad porque no es más importante generar empleos que generar ganancias”, añadió Irigoyen Carrillo.

Recalcó que si se generan ganancias se genera crecimiento, reinversión, pago de impuestos y se puede generar un ecosistema de bienestar.

“Pero si no estoy enfocado en eso concientemente, y no nada más tomando decisiones arrebatadas, que es parte de lo que dice Psicología Financiera: tener una estabilidad emocional y una estructura total sana para tomar las mejores decisiones”, recalcó.

Entre otros puntos recomendó ahorrar por lo menos el 10 por ciento de los ingresos y reinvertir las utilidades para que el dinero tenga fluidez.

Compartió que se debe saber cómo hacerlo y de alguna manera medir, porque no se están midiendo muchas veces las cosas, particularmente en Mazatlán no se sabe a veces cuánto se vende, cuánto se gasta, no hay controles porque a veces cuesta ver la realidad de las cosas, no se quiere ver, se quiere permanecer inconscientes y a veces hasta cuando ya se tiene el problema encima es cuando apenas se va empezar a cambiar en chip, pero eso no es lo que se recomienda y no es lo más sano de hacer.

“Cambia antes antes de que tengas que hacerlo, por eso puse esa frase; regularmente estamos en la zona de confort y no queremos hacer las cosas hasta cuando a veces o me es muy difícil o es demasiado tarde”, recalcó la mañana de este jueves en Mazatlán.

También recomendó que de lo que se genere se pueda vivir con el 50 por ciento, se invierta el 30 por ciento y se ahorre el 20 por ciento.