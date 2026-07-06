$!Llaman a colecta entre empresarios para ayudar a Ciudad de los Niños, en Mazatlán

El presidente del Consejo Nacional de Gastronómicos de Mazatlán, Roberto Osuna Valdez, hizo un llamado a empresarios, cámaras y asociaciones para ayudar a la Ciudad de los Niños para que puedan pagar gastos como el recibo de luz y el de agua, además de el Predial, entre otros.

En la Ciudad de los Niños, el hogar de 26 niños, adolescentes y jóvenes, quienes no solo tienen necesidades de alimentación o ropa, sino también viven bajo un techo que enfrenta gastos fijos, como el pagar el recibo de luz, que llegó arriba de 17 mil pesos, el del agua que suma los 450 pesos más el Predial, resumieron las madres, Velia Morales Moreno y Ofelia Tiznado Lizárraga.

Agradecidas con todo el apoyo recibido hasta ahora, de víveres, ropa y artículos de limpieza, para que en unos meses más no tengan de qué preocuparse, pero, lamentablemente no será así porque ni la energía eléctrica es gratis, el agua ni el predial y muchos menos los cobros para inscribir a los niños a las escuelas para estudien.

“Mi reconocimiento porque pues no está fácil, y por eso hago la invitación para una colecta masiva para ayudar a pagarles el recibo de la luz”, indicó Roberto Osuna Valdez.

“Me voy a comprometer con la madre, tengo unos amigos que a veces jalan bien, entonces voy a hablarles a ver cuánto le podemos juntar a la madre, pero la invitación es a todos. Hay muchas asociaciones de Mazatlán, hay muchas cámaras, ya saben que en Mazatlán hay de todo, que no sean piojos, vengan a ayudar a la Ciudad de los Niños”, adelantó el empresario restaurantero.

Osuna Valdez entregó junto a su familia una buena dotación de productos alimenticios, de limpieza y ropa, gracias a una colecta que emprendió sus hijos Camila y Junior, a través de las redes sociales, de la que obtuvieron muy buena respuesta de la población local, comensales y extranjeros.

Fue ahí, platicando con las dos madres religiosas que se enteró de que los gastos fijos también representan una gran preocupación del lugar, que cuenta con un patronato de voluntarios, que sí les apoyan pero no las cantidades completas y tienen que salir en busca de reunir las cantidades en efectivo que no esperan cada mes.