$!Llega a Mazatlán el crucero Norwegian Bliss con casi 3 mil 800 pasajeros

El crucero turístico Norwegian Bliss ancló la mañana de este jueves en el muelle de la terminal marítima de Mazatlán. Mazatlán suma 83 arribos con 308 mil pasajeros en 2025. Como cada temporada alta de arribo de cruceros, los jueves es de barco y la bahía se vuelve atractiva para los que gustan de disfrutar del ingreso del crucero por la escollera del puerto. La embarcación arribó alrededor de las 8:30 horas, trayendo consigo a bordo 5 mil 390 personas, de los cuales, 3 mil 744 son pasajeros y mil 616 tripulantes.

El buque con bandera de Bahamas llegó procedente de Puerto Vallarta, Jalisco, y continuará su travesía a las 17:00 horas hacia Baja California Sur. Los pasajeros aprovecharán su estancia para recorrer diversos sitios ya programados en su itinerario, por el Centro Histórico, la Zona Dorada y el malecón, además de realizar excursiones a lugares como el Faro, por turibuses, vans o taxis.

Además de las caminatas que algunos deciden para recorrer el Centro de la ciudad atravesando por el corazón histórico. Mientras que los comerciantes y prestadores de servicios turísticos esperan una derrama económica significativa en restaurantes, comercios locales y tours guiados para después retomar su travesía al puerto sudcaliforniano de Cabo San Lucas. El crucero Norwegian Bliss ha llegado a varios puertos mexicanos, como Acapulco en enero de 2023 y a Mazatlán en marzo y ahora regresó en noviembre de 2025. Su itinerario actual puede variar, ya que realiza diferentes rutas a lo largo del año, como las de Alaska en verano, según la programación de la naviera y las temporadas.

Este crucero es el segundo de 18 que llegarán en noviembre. El martes arribó el Princess Cruise. En la primera quincena del mes se tienen programados arribos los días, 6, 11, 12 y 13 de noviembre, mientras que para la segunda parte llegarán cruceros los días 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26 y 27. Y en la sumatoria del año, en enero arribaron 13 cruceros con 48 mil 351 pasajeros; en febrero ocho embarcaciones con 31 mil 943 visitantes; en marzo se sumaron 15 cruceros con 57 mil 579 pasajeros y en abril se recibieron a 12 embarcaciones con 40 mil 779 visitantes.