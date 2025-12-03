Llega a Mazatlán el crucero Norwegian Jade con más de 3 mil 200 turistas

Mazatlán llegó a los 101 cruceros atendidos en lo que va de 2025, un poco más que el año pasado.

Este miércoles arribó el Norwegian Jade con más de 3 mil 200 turistas a bordo, que de bajar a tierra podrán disfrutar del puerto, su gastronomía, su historia y sus playas.

Durante la primera semana de diciembre, Mazatlán dará la bienvenida a cuatro cruceros, del 10 al 14, son seis de los cuales dos días serán dobles, mientras que en la tercera semana están programados solo dos.

Y el 2025 cerrará con un arribo simultáneo de tres buques turísticos, el Norwegian Jade, el Norwegian Bliss y el New Amsterdam, que suman más de 10 mil pasajeros a bordo.

Iniciando el mes llegó el Royal Princess y este miércoles visita el Norwegian Jade, el jueves ingresa el Norwegian Bliss y el Nieuw Amsterdam el viernes.

De acuerdo con la Secretaria de Turismo de Sinaloa, informó que en enero se recibieron 13 embarcaciones, en febrero ocho, 15 en marzo y en abril 12, como parte de la temporada alta de este segmento.

Para mayo las cifras bajaron porque inició la temporada de bajos arribos y solo llegaron siete buques, tres en junio, le siguió julio con cuatro cruceros, en agosto tres y durante septiembre solo llegaron cinco.

Para octubre inició la nueva temporada de cruceros 2025-2026 y llegaron 12 cruceros y noviembre cerró con 18.

Mazatlán cierra el año con 21 arribos programados en diciembre.

De enero al 2 de diciembre de 2025, el puerto ha recibido 101 cruceros, 37 mil 627 pasajeros y según las estimaciones de Sectur dejaron a su paso 586 millones de pesos en derrama económica al destino.