Llega a Mazatlán el primer Holiday Inn Express & Suites de lujo frente al mar

“En el hotel somos incluyentes e inclusivos podrán observar que toda la señalética esté con braille para las personas débiles visuales y tenemos una habitación que se denomina ADA, no solo es para personas que necesitan silla de ruedas, también es para personas que no puedan oír ni ver. Es por eso que tiene un timbre en caso de una eventualidad para personas que no puede oír el timbre tiene luz, lo que hace apta e incluyente”, explicó.

Desde el 11 de junio el hotel ya recibe a sus primeros huéspedes.