$!Llega Funeraria Rangel en Mazatlán con oferta de servicios completos

Con una propuesta enfocada en la atención humana y la cobertura integral de servicios funerarios, se inauguró en Mazatlán la Funeraria Rangel.
Ubicada sobre la avenida Rotarismo número 141-B, en la colonia Reforma, la empresa abrió oficialmente sus puertas en un acto al que asistieron familiares e invitados especiales.
En el evento, los integrantes de Familia Rangel fueron los encargados de realizar el tradicional corte del listón inaugural y presentar a los presentes las instalaciones.
El proyecto surge con el objetivo de ofrecer a las familias un servicio completo que elimine gastos imprevistos durante momentos de duelo, mediante paquetes que incluyen embalsamamiento, trámites legales, traslados, ataúd, uso de capilla y servicio de cafetería ilimitada.
La apuesta de Funeraria Rangel es diferenciarse en el mercado local mediante esquemas claros de contratación y acompañamiento permanente, bajo el lema “Contigo en los momentos difíciles”.
Las nuevas instalaciones fueron diseñadas para brindar comodidad y privacidad a las familias, con espacios adecuados para la realización de servicios funerarios y atención personalizada.
La apertura representa además una inversión orientada a fortalecer la oferta de servicios funerarios en Mazatlán, un sector que en los últimos años ha buscado profesionalizarse y elevar sus estándares de atención.
Con esta inauguración, Funeraria Rangel inicia operaciones con la expectativa de consolidarse como una alternativa confiable para las familias sinaloenses, priorizando el respeto, la cercanía y la transparencia en cada uno de sus servicios.
Por apertura, la funeraria cuenta con algunas promociones que estarán vigentes hasta el mes de julio. Para mayores informes, los interesados en la atención y servicio pueden comunicarse al 669 449 7206, o bien, pueden consultar sus redes sociales.
Promoción
Como parte de su apertura, Funeraria Rangel lanzó una promoción especial de inauguración con un paquete funerario completo por 8 mil pesos, con la posibilidad de contratarlo desde un anticipo de 800 pesos.
El servicio incluye ataúd, velatorio en capilla o domicilio, preparación estética y embalsamamiento del cuerpo, servicio de carroza, cafetería y asesoría en los trámites correspondientes.
Además, la empresa ofrece orientación sin compromiso y paquetes de emergencia para familias que requieran apoyo inmediato.
Atención y servicio al teléfono
669 449 7206