$!Llega Funeraria Rangel en Mazatlán con oferta de servicios completos

Con una propuesta enfocada en la atención humana y la cobertura integral de servicios funerarios, se inauguró en Mazatlán la Funeraria Rangel. Ubicada sobre la avenida Rotarismo número 141-B, en la colonia Reforma, la empresa abrió oficialmente sus puertas en un acto al que asistieron familiares e invitados especiales. En el evento, los integrantes de Familia Rangel fueron los encargados de realizar el tradicional corte del listón inaugural y presentar a los presentes las instalaciones.

El proyecto surge con el objetivo de ofrecer a las familias un servicio completo que elimine gastos imprevistos durante momentos de duelo, mediante paquetes que incluyen embalsamamiento, trámites legales, traslados, ataúd, uso de capilla y servicio de cafetería ilimitada. La apuesta de Funeraria Rangel es diferenciarse en el mercado local mediante esquemas claros de contratación y acompañamiento permanente, bajo el lema “Contigo en los momentos difíciles”. Las nuevas instalaciones fueron diseñadas para brindar comodidad y privacidad a las familias, con espacios adecuados para la realización de servicios funerarios y atención personalizada.