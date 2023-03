“Ya no nos dábamos abasto, pues no hallábamos como hacerle para sacar más producto, porque el sólo batía desde la 1 de la mañana hasta las 8 de la noche”, comentó.

Parte de las satisfacciones que este emprendimiento les ha brindado es que lo redituable del negocio les permitió dar estudios profesionales a sus hijas, a quienes constantemente motivan a aprender sobre él, para poder darle continuidad.

Sus días de mayor venta son los fines de semana, periodos vacacionales y puentes, ya que el pueblo recibe muchos visitantes que no dudan en degustar los productos que prepara la familia Tirado Bastidas.

La caída del puente vehicular el año pasado sin duda afectó sus ventas, pero poco a poco van volviendo a la normalidad, manifiestó.

“El dulce se ha ido a Francia, a La India, lejísimos se han llevado el jamoncillo, me mandan mensaje y me dicen Zulema mira tus dulces en La India, y Zulema mira tus dulces en Francia, y nosotros bien gustosos, que les guste el producto”, expresó.

Livia Zulema aconseja a los jóvenes con ganas de emprender que busquen novedades porque todo se puede, pues ella constantemente busca la manera de innovar en la presentación de sus dulces para hacerlos más atractivos para los compradores.

“Una señora de Los Cabos me comentó: ‘me ofrecieron jamoncillos y compré y los mordí y le digo a mi familia, no, como los de El Quelite no hay, porque los muerdes y muerdes algo cremosito’. Le digo qué gusto me da, y esos son los comentarios que alientan a querer hacer mejor todo”, explicó.

Sus puntos de venta están ubicados en la esquina del restaurante El Mesón de los Laureanos y afuera del restaurante Los Arrieros, ambos en la sindicatura de El Quelite, los precios están a partir de 60 pesos, y puedes encontrar cajeta, jamoncillos clásicos, jamoncillos con frutos secos, pulpa de tamarindo, cocadas, mazapán, ciruela con chamoy, conserva de papaya, entre otros.