$!Llegarán este miércoles 3 cruceros a Mazatlán con más de 8 mil pasajeros

Este miércoles, de nueva cuenta arribarán 3 navíos con más de 8 mil pasajeros a bordo.

Hasta noviembre, Mazatlán ha recibido a 95 embarcaciones turísticas con casi 400 mil visitantes y una derrama económica superior arriba de 500 millones de pesos.

Mientras tanto, este martes arribó el crucero Royal Princess reanimando la economía local.

La visita de los más de 4 mil turistas que llegaron este martes refrendaron que Mazatlán es considerado de los destinos preferidos de la ruta del Pacífico mexicano.

Los cruceristas animaron a los diversos prestadores de servicios tras venderles algún producto o paseo en plena temporada baja de visitantes.

Los cruceristas aprovecharon su estadía en el puerto para pasear por el Centro Histórico, por las playas, el Malecón y la Zona Dorada, así como para conocer atractivos y sitios de interés como El Clavadista, el Mercado Pino Suárez, la Catedral, la Plazuela Machado, entre otros más que ofrece la ciudad con impacto en la economía local.

Pero este miércoles 26 de noviembre sumarán 8 mil los visitantes internacionales a bordo de los tres buques Los buques Nieuw Amsterdam, Norwegian Jade y el Carnival Panorama, que llegarán en un solo día, por segunda ocasión en noviembre y llegan procedentes de Puerto Vallarta.