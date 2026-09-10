$!Llevarán a nivel nacional los atractivos de Sinaloa más allá de los canales turísticos tradicionales: Sectur

CIUDAD DE MÉXICO._ En el marco de la estrategia de promoción turística nacional e internacional que impulsa la Secretaría de Turismo federal para fortalecer el posicionamiento del País y sus destinos, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, asistió a la rueda de prensa donde se dio a conocer la alianza "Corn Flakes Edición México", de la cual la entidad forma parte. Esta colaboración presenta una nueva edición especial de sus empaques con la presencia de las marcas México y Hecho en México, cuyos diseños incluyen ilustraciones representativas de destinos de 12 estados de la República Mexicana realizadas por el reconocido artista mexicano Rodrigo Pineapple.

La funcionaria estatal aseguró que participar en "Corn Flakes Edición México" representa una importante plataforma de proyección turística y cultural de la entidad. “Esta alianza nos permitirá acercar a Sinaloa a millones de familias mexicanas, formar parte de sus hogares y compartir con ellas la riqueza, identidad y sabores que distinguen a nuestro estado. Agradezco profundamente a nuestra querida secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora, por hacer posible esta iniciativa, asi como a Rodrigo Pineapple por su increíble creatividad que ha sido plasmada en esta ilustración, a Kellogg’s y a la Secretaría de Economía del Gobierno de México por abrir este espacio para que la riqueza sinaloense llegue a más hogares de nuestro país", afirmó.

Esto permitirá llevar los atractivos de Sinaloa más allá de los canales turísticos tradicionales, conectando con personas de diversas edades y perfiles en espacios cotidianos. La rueda de prensa fue encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México; Jessica Daniel, directora de Asuntos Corporativos México, Centroamérica y el Caribe de MARS; Astrid Hirón, directora de Mercadotecnia de la categoría de Cereales en México de MARS; Eduardo Lemos, director de Unidad de Negocio de Cereal México, Centroamérica y el Caribe de MARS y el artista Rodrigo Pineapple, entre otros invitados especiales. La incorporación de la marca México representa una oportunidad única para llevar a nuevos espacios la identidad y el orgullo por el país, acercando al público nacional e internacional la diversidad de sus destinos, paisajes, tradiciones y expresiones culturales.