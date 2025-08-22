$!Llévate las mejores frutas y verduras en Casa Ley

Casa Ley tiene lo mejor en frutas y verduras, directo del campo a tu hogar. Encuentra los ingredientes perfectos para tu día a día entre sus pasillos, que a diario se llenan del color y olor de la frescura con una gran variedad de productos. Ley es una de las mejores cadenas de supermercados en México, porque le ofrece a sus clientes las mejores cosas a los mejores precios. Aprovecha su Martes de Frutas y Verduras y haz de cada comida una experiencia única de sabor y nutrición.

Nutrición con sabor

En Ley encuentras frescura garantizada y máxima calidad, todo en un mismo lugar. Sus productores cuidan cada detalle para que disfrutes lo mejor de la naturaleza. Una de las frutas estrella de Ley es el Mango. Es jugoso, mejora la salud de tu piel, y es un poderoso antioxidante rico en hierro. ¡Lo tiene todo! Es perfecto para tus recetas de verano, así que corre por el tuyo.

El Limón fortalece el sistema respiratorio, estimula el inmunológico, y reduce el riesgo de males cardiovasculares. Además, es ideal para acompañar un ceviche o unos ricos tacos. Los niveles altos en potasio y hierro del Plátano, lo convierten en el snack perfecto para cualquier momento del día. Es naturalmente delicioso y lleno de energía. Por otro lado, la Zanahoria es la mejor aliada para tu bienestar. Contiene calcio, potasio y hierro, mejora la visión y el cabello, y desintoxica el hígado.





Los Tomates, rojos y jugosos, evitan el estreñimiento y son ricos en potasio. Mientras que la Pera ayuda a mejorar tu digestión y contribuye a un peso saludable.

El Chile no puede faltar en tu mesa para una deliciosa salsita. Tampoco la versatilidad del Aguacate, listo para comer. Agrégalos a tus comidas y disfruta de todo el sabor y sus beneficios.





También están las Blueberries, que reducen el colesterol y regulan la presión arterial. La Fresa controla el azúcar en la sangre y mejora el sistema inmune. Son frutas dulces y deliciosas que están llenas de beneficios para tu salud. Puedes incluirlas en tus desayunos, smoothies o licuados, y disfrutar de su sabor natural.