“El Zeuss” no solo habla de sus éxitos, también es capaz de contar sus fracasos y los retos que le ha tocado sortear como empresario, entre ellos los inicios de “La Vaca Lupe”, cuando no generaba ganancias.

Roberto Osuna hace un llamado a los jóvenes a emprender, a no tener miedo y sobre todo a no creer que los negocios son rentables inmediatamente, sino que hay que dar al negocio un debido tiempo y con trabajo, perseverancia y pensamiento positivo, se es posible lograr consolidarse.

“Yo empecé cargando, a mí no me da vergüenza, yo a los 15 años que sentí la necesidad de chambear me metí a un sonido y cargaba... entonces yo les digo o trabajan o emprenden algo”.

Es una parada obligada en el Corredor

Turístico de La Noria

A tan solo 25 minutos de Mazatlán, por el Corredor Turístico de La Noria, el cual ha tomado vida en los últimos años, siendo de los preferidos de quienes buscan la experiencia de la ruralidad, se encuentra un lugar que se convirtió en la visita obligada, el Restaurante Campestre La Vaca Lupe”.

Este icónico restaurante fundado hace 6 años por el empresario y político Roberto Osuna Valdez, mejor conocido como “El Zeuss”, tiene como premisa la unión familiar desde su origen hasta el cliente para el que se creó, sus espacios, su comida, sus atractivos han sido desde el inicio pensados por y para la familia.

“El Zeuss” cuenta cómo es que “La Vaca Lupe” está en constante movimiento, cambia y se renueva y en este proyecto sus hijos siempre han sido participes, ya que considera que en familia todo es mejor, este aspecto de crear que conjunta las ideas novedosas con la experiencia de ellos como adultos, es lo que ha permitido al lugar crecer y .

“A mí me gusta mucho crear, mi palabra preferida es crear, por ejemplo esta semana tenemos algo nuevo, la próxima semana vamos a tener algo nuevo, “La Vaca Lupe” se está moviendo, así como si fuera una vaca, las vacas nunca están estáticas, las vacas comen caminando”, dijo Roberto.

La cocina es de las áreas donde se siente la experiencia con una planta de cocineras que han estado desde el inicio y cocinan con el sazón del pueblo, cada una se encarga de cocinar lo que mejor le sale, ofreciendo una gastronomía inigualable.

“Tengo señoras de La Noria, tengo señoras de San Marcos en la cocina, es gente que cocina con el toque, aquí no hay fórmulas, de que ‘¡ayy le vas a echar tantos gramos de esto!’, aquí es el saborcito, la probadita y eso es Vaca Lupe”, mencionó.

Dentro de las filas de los jóvenes, la sangre nueva de “La Vaca Lupe”, están sus hostess, las meseras y los meseros, los garroteros, los muchachos en el área de bebidas e incluso hasta los niños que van y se encargan de barrer las hojas o darles comida a los animales.

Los domingos cuando hay mucha afluencia de comensales trabajan aproximadamente 50 personas, la mayoría de pueblos de los alrededores como La Puerta de Canoas, El Espinal, La Noria y San Marcos, motivo por el cual “La Vaca Lupe” se convirtió en un generador de empleos en la región y esto permitió cambiarle la vida a la gente de la zona.

“Cuando yo abrí La Vaca Lupe, hace 6 años, el que no me dijo que estaba loco, me dijo otra palabra más fea que no la puedo decir, nadie creía para acá, yo soy de La Noria y yo les dije, yo necesito hacer un proyecto donde vengas a cambiarle la vida a muchas personas”, expresó “El Zeuss”.

El proyecto de “La Vaca Lupe”, explicó el ‘noreño’, es algo que le llena el corazón, ver a los niños en la arena, en los columpios, correteando a una gallina, le recuerdan su infancia, donde jugaba entre avispas, abejorros, burros y demás plantas y animales de la zona.Actualmente, asegura que la gente busca la experiencia de un fin de semana familiar en contacto con la naturaleza y “La Vaca Lupe” lo tiene todo, plantas, animales, aventura, entretenimiento, zonas tranquilas para pasear, descansar o meditar.

Aunque al principio no fue fácil atraer a la gente a su restaurante, dice Roberto, hoy no solo lo visitan los mazatlecos o turismo nacional, también llegan clientes americanos, canadienses y europeos, asegurando que quien los visita no se quiere ir, y si se va, seguro regresa pronto.

“Ahorita todo mundo habla del Corredor Turístico La Noria, ...el corredor turístico lo hicimos ‘los noreños’, es un orgullo decirlo, porque ‘los noreños’ arriesgamos, ‘los noreños’ enfrentamos muchísimas cosas y a mí me da mucho gusto”, dijo.

Los animales de ‘El Zeuss’

Dentro de los animales que se pueden encontrar en el parque del restaurante de “La Vaca Lupe” están los cochitos minipig, los burros, caballos, vacas, toros, becerros, patos, conejos, gallinas, por mencionar algunos.