$!Logra Carnaval de Mazatlán 2026 ocupación hotelera récord del 92%, reportan hoteleros

Sorpresivamente, Mazatlán la volvió a hacer, atrayendo mayores volumen de visitantes nacionales, a diferencia del anterior Carnaval Internacional de 2025 y pese a las condiciones adversas de este año, resumió en su recuento el líder hotelero José Ramón Manguart Sánchez.

“Tuvimos cifra récord en ocupación hotelera, a diferencia del carnaval del año pasado y eso es una gran noticia. Nos sorprendieron una vez más los mercados que no le fallan a Mazatlán y siguen confiando en el destino”, agregó.

Manguart Sánchez destacó que del 84 por ciento que inicialmente apuntaban las reservaciones, subió favorablemente al cristalizarse al 92 por ciento de ocupación, de última hora al llegar más familias de lugares del corredor económico del norte, como Durango, Torreón, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Ciudad de México, Sonora y algunos otros municipios de Sinaloa.

Sostuvo que definitivamente las caravanas de promoción turística que se hicieron en dichoso mercados regionales funcionaron y los resultados se reflejaron en las cifras positivas.

“Vemos que las caravanas de promoción surtieron efecto y hubo muchas visitas de estás ciudades que se dejaron venir a disfrutar del carnaval y de Mazatlán”.