$!Logra Carnaval de Mazatlán 2026 ocupación hotelera récord del 92%, reportan hoteleros

Sorpresivamente, Mazatlán la volvió a hacer, atrayendo mayores volumen de visitantes nacionales, a diferencia del anterior Carnaval Internacional de 2025 y pese a las condiciones adversas de este año, resumió en su recuento el líder hotelero José Ramón Manguart Sánchez.
“Tuvimos cifra récord en ocupación hotelera, a diferencia del carnaval del año pasado y eso es una gran noticia. Nos sorprendieron una vez más los mercados que no le fallan a Mazatlán y siguen confiando en el destino”, agregó.
Manguart Sánchez destacó que del 84 por ciento que inicialmente apuntaban las reservaciones, subió favorablemente al cristalizarse al 92 por ciento de ocupación, de última hora al llegar más familias de lugares del corredor económico del norte, como Durango, Torreón, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Ciudad de México, Sonora y algunos otros municipios de Sinaloa.
Sostuvo que definitivamente las caravanas de promoción turística que se hicieron en dichoso mercados regionales funcionaron y los resultados se reflejaron en las cifras positivas.
“Vemos que las caravanas de promoción surtieron efecto y hubo muchas visitas de estás ciudades que se dejaron venir a disfrutar del carnaval y de Mazatlán”.
Comentó que uno de los mayores atractivos fue el tema de identidad del carnaval de este año “Arriba la Tambora”, que pegó fuerte como imán para que los viajeros tomarán la decisión de venir a disfrutar de los eventos el fin de semana, principalmente.
También reconoció la buena coordinación del plan operativo de seguridad implementado en la zona del carnaval de Mazatlán.
El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas, además reconoció que el nivel del Combate Naval y del primer desfile, también fue sorprendente y la gente lo está replicando en sus lugares de origen.
Así que, recordó que a partir de como les va en el primer evento masivo del año como es Carnaval, los demás que les siguen, Semana Santa y la Pascua, Semana de la moto y los demás reflejarán la percepción que la gente tiene de Mazatlán.
El empresario, comentó que de los buenos resultados de este periodo de afluencia de visitantes, redoblarán esfuerzos en la promoción que van a realizar para los siguientes periodos resaltando que Mazatlán es seguro para vacacionar.