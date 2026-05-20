Los ‘cotos de poder’: pequeños reinos que terminan debilitando la empresa familiar

En muchas empresas familiares, los cotos de poder nacen cuando la confianza deja de estar en los sistemas... y se deposita únicamente en ciertas personas

Hace algunos años acompañé como asesor a una empresa familiar que, desde afuera, parecía un caso ejemplar. Buenas ventas, crecimiento sostenido, una marca sólida y un fundador ampliamente respetado. Pero al entrar en la dinámica interna apareció algo que no se veía en los estados financieros: pequeños territorios de poder. Había personas que controlaban información clave. Otras decidían lo que avanzaba y lo que se detenía, sin tener formalmente esa responsabilidad. Algunas se habían vuelto intocables, ya fuera por antigüedad o por cercanía con el fundador. Nadie cuestionaba. Nadie entendía completamente. Nadie quería incomodar. Con el tiempo, esos espacios dejaron de ser áreas funcionales... y se convirtieron en reinos internos. Ahí entendí algo que se repite más de lo que parece: las empresas familiares no se desgastan solo por problemas financieros... se desgastan por estructuras invisibles de poder que fragmentan la organización.

Cuando el poder deja de estar en el sistema

Los llamados cotos de poder aparecen cuando la empresa deja de institucionalizar... y comienza a depender de individuos. Sucede cuando: solo una persona entiende cómo funciona algo, la información se retiene en lugar de compartirse, los procesos no están definidos, las decisiones dependen de relaciones personales, o el fundador evita poner límites por lealtad emocional. Al inicio parece eficiente. “Déjalo así, él siempre lo ha hecho.” “Ella es la única que entiende esto”. “Mejor no lo movamos para no generar conflicto”. Pero lo que empieza como comodidad... termina convirtiéndose en dependencia. Y toda dependencia organizacional, tarde o temprano, genera: resistencia al cambio control informal miedo o manipulación

Los silencios que construyen poder

En las empresas familiares, estos “reinos” no crecen por diseño... crecen por omisión. Nadie confronta. Nadie pregunta. Nadie corrige. Porque muchas veces se confunde “paz” con ausencia de conflicto. Pero el problema no desaparece. Solo se vuelve invisible. Y mientras más invisible es... más difícil resulta corregirlo. El costo que nadie mide El daño más profundo no es operativo. Es cultural.

Cuando el poder se concentra en personas:

aparecen favoritismos se debilita la meritocracia crece la desconfianza la colaboración se rompe y la organización empieza a dividirse La comunicación deja de ser profesional... y se vuelve política. Y lo más delicado: el fundador puede creer que controla la empresa, sin darse cuenta de que alrededor suyo ya existen otros centros de poder funcionando.

Cuando la organización se fragmenta

Peter Senge hablaba de los “silos” organizacionales: estructuras donde cada área protege su territorio y pierde de vista el propósito común. En la empresa familiar, esto se vuelve más complejo. Porque no solo hay procesos. Hay historia. Hay relaciones. Hay identidad. Y entonces el problema deja de ser técnico... y se vuelve profundamente humano.

Las preguntas que casi nadie quiere hacerse

Toda empresa familiar debería detenerse a responder, con honestidad: ¿Existen personas “intocables”? ¿Hay áreas que dependen de una sola persona? ¿La información fluye... o se protege? ¿Las decisiones se toman con criterio... o con cercanía? ¿Hay temas que nadie se atreve a confrontar? ¿La autoridad está institucionalizada... o personalizada? Porque donde no hay claridad... el poder encuentra la forma de concentrarse.

La verdadera medida de la madurez