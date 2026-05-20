Los ‘cotos de poder’: pequeños reinos que terminan debilitando la empresa familiar

Hace algunos años acompañé como asesor a una empresa familiar que, desde afuera, parecía un caso ejemplar.
Buenas ventas, crecimiento sostenido, una marca sólida y un fundador ampliamente respetado.
Pero al entrar en la dinámica interna apareció algo que no se veía en los estados financieros: pequeños territorios de poder.
Había personas que controlaban información clave.
Otras decidían lo que avanzaba y lo que se detenía, sin tener formalmente esa responsabilidad.
Algunas se habían vuelto intocables, ya fuera por antigüedad o por cercanía con el fundador.
Nadie cuestionaba.
Nadie entendía completamente.
Nadie quería incomodar.
Con el tiempo, esos espacios dejaron de ser áreas funcionales... y se convirtieron en reinos internos.
Ahí entendí algo que se repite más de lo que parece: las empresas familiares no se desgastan solo por problemas financieros... se desgastan por estructuras invisibles de poder que fragmentan la organización.
Los llamados cotos de poder aparecen cuando la empresa deja de institucionalizar...
y comienza a depender de individuos.
Sucede cuando:
solo una persona entiende cómo funciona algo,
la información se retiene en lugar de compartirse,
los procesos no están definidos,
las decisiones dependen de relaciones personales,
o el fundador evita poner límites por lealtad emocional.
Al inicio parece eficiente.
“Déjalo así, él siempre lo ha hecho.”
“Ella es la única que entiende esto”.
“Mejor no lo movamos para no generar conflicto”.
Pero lo que empieza como comodidad... termina convirtiéndose en dependencia.
Y toda dependencia organizacional, tarde o temprano, genera:
resistencia al cambio
control informal
miedo
o manipulación
En las empresas familiares, estos “reinos” no crecen por diseño... crecen por omisión.
Nadie confronta.
Nadie pregunta.
Nadie corrige.
Porque muchas veces se confunde “paz” con ausencia de conflicto.
Pero el problema no desaparece.
Solo se vuelve invisible.
Y mientras más invisible es... más difícil resulta corregirlo.
El costo que nadie mide
El daño más profundo no es operativo.
Es cultural.
aparecen favoritismos
se debilita la meritocracia
crece la desconfianza
la colaboración se rompe
y la organización empieza a dividirse
La comunicación deja de ser profesional... y se vuelve política.
Y lo más delicado: el fundador puede creer que controla la empresa, sin darse cuenta de que alrededor suyo ya existen otros centros de poder funcionando.
Peter Senge hablaba de los “silos” organizacionales: estructuras donde cada área protege su territorio y pierde de vista el propósito común.
En la empresa familiar, esto se vuelve más complejo.
Porque no solo hay procesos.
Hay historia.
Hay relaciones.
Hay identidad.
Y entonces el problema deja de ser técnico... y se vuelve profundamente humano.
Toda empresa familiar debería detenerse a responder, con honestidad:
¿Existen personas “intocables”?
¿Hay áreas que dependen de una sola persona?
¿La información fluye... o se protege?
¿Las decisiones se toman con criterio... o con cercanía?
¿Hay temas que nadie se atreve a confrontar?
¿La autoridad está institucionalizada... o personalizada?
Porque donde no hay claridad... el poder encuentra la forma de concentrarse.
La madurez de una empresa familiar no se mide por su tamaño... ni por su rentabilidad.
Se mide por su capacidad de evitar que el poder se concentre de manera tóxica.
Las empresas que trascienden hacen algo distinto:
comparten información
establecen límites claros
documentan procesos
construyen decisiones con criterios, no con personas
Porque cuando la organización deja de depender de individuos... empieza a volverse institución.
Lo que no se institucionaliza... termina personalizándose.
Y el poder personalizado, tarde o temprano, divide.
Muchas empresas crean cotos de poder para sentirse más seguras... pero en realidad están construyendo fragilidad.
Porque ningún legado empresarial se sostiene cuando el poder vale más que la confianza...y ninguna empresa familiar trasciende cuando sus decisiones dependen de personas... en lugar de sistemas.