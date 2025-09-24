$!Los mejores libros de autoayuda para aquellos que buscan un cambio en sus vidas

El género literario ‘autoayuda’ se remonta al 1930, pero ha crecido exponencialmente en términos de ventas hasta transformarse en un verdadero fenómeno en los últimos 50 años al ritmo de las veloces e intensas transformaciones sociales modernas. Se estima que, a nivel mundial, en los últimos cinco años los libros de autoayuda representan cerca del 30% del consumo de los lectores. En cuanto a su temática y contenido, estos materiales pueden ser considerados ‘biblioterapias’, técnicas o mecanismos de adaptación al entorno y la época en los que vivimos. Es decir, una especie de herramientas o recursos para tratar nuestras dolencias, guiar nuestras vidas, fomentar nuestra individualidad personal, afrontar la inseguridad existencial y encontrarles solución a nuestros problemas. Y para ello, ofrecen pasos, etapas, procesos o recetas reguladas, repetibles y generalizables. A continuación, vamos a mencionar y describir algunos de ellos, de diferentes estilos: “Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz”, “habitos atomicos”, Sé amable contigo mismo. El arte de la compasión hacia uno mismo”, “El sutil arte de que (casi todo) te importe una mierda” y “Cuestión de confianza. Del miedo a la libertad”.

Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz, de Héctor García y Francesc Miralles

El término japonés ikigai remite a ‘la razón de vivir’ o ‘la razón de ser’, y allí radica el eje del libro ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Tras una charla en la que mencionaron el concepto, los autores viajaron a la isla japonesa de Ogimi, en Okinawa, considerada una “zona azul” por récord de longevidad. Allí entrevistaron a algunos de sus habitantes para descubrir los secretos de su longevidad, de una vida activa y saludable a pesar de la edad. Así, el libro ahonda en las herramientas clave de estos hombres para vivir, entre ellas el ikigai, es decir, encontrar en lo más profundo del ser razones para hacerlo y ocupaciones y motivaciones para ser felices. Además, García y Miralles hablan de sostener una alimentación balanceada, hacer ejercicio de manera habitual y mantener buenas relaciones sociales, tanto amistosas como familiares, para tener una vida larga y feliz. El libro también ahonda en la ‘logoterapia’, fundada por el psicólogo austriaco judío que pasó por cuatro campos de concentración Viktor Frankl, que se simplifica en la frase “si tenemos un por qué para vivir, resistiremos a pesar de la adversidad”, lo que le ocurrió a Frankl.

Hábitos atómicos. Un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos”, de James Clear

Los habitos atomicos a los que hace referencia el autor son pequeñas acciones o procesos diarios que, a largo plazo, pueden transformar nuestra vida, ordenar y esclarecer nuestra mente y fortalecer nuestra autoestima. Algunas de ellas son alimentarse de manera saludable, bajar de peso si es necesario, comenzar una actividad física y dormir la cantidad de horas recomendadas, entre una infinidad de objetivos que podemos ponernos por año. El autor asegura que, a pesar de lo complejo o forzoso que puede ser cumplir una meta, por falta de tiempo, voluntad, motivación o paciencia, todos podemos lograrlo poniendo en práctica los hábitos atómicos. Además, el procedimiento tiene más que ver con el ser que con el hacer. Apunta a mejorar la identidad, la autoestima, el autoconocimiento y los deseos personales a través de pequeños cambios de hábitos que repercuten en el estado de ánimo, la actitud y la mirada sobre uno mismo. Por ejemplo, en materia de ejercicio físico, Clear asegura que el secreto es ir paso a paso, de a poco, de manera paulatina, y no pretender resultados inmediatos ni mágicos. Es decir, no empezar a correr de cero a alta velocidad y grandes distancias; si no, empezar caminando unos minutos e ir incrementando ritmo y tiempo. De este modo, el objetivo se volverá alcanzable y satisfactorio.

Sé amable contigo mismo. El arte de la compasión hacia uno mismo, de Kristin Neff

En este libro, la autora desplaza al recurrente y habitual protagonista de los materiales de autoayuda, la autoestima, por un concepto con eficacia científica que revolucionó al de autoestima: la autocompasión. Y la elección radica en que en el mundo competitivo que habitamos siempre hay alguien más exitoso, atractivo e inteligente que nosotros que atenta permanentemente contra nuestra autoestima. En su lugar, Neff propone una alternativa para eficaz para ser felices: no compararnos ni juzgarnos ni criticarnos negativa y destructivamente, sino ser amables con nosotros mismos, perdonarnos y tratarnos bien para lograr estar más sanos y ser más felices. Y lo hace basándose en investigaciones, experiencias personales, acciones prácticas y humor. Es un libro ideal para principiantes, para quienes quieren adentrarse en el género de la autoayuda porque, a pesar de ser muy extenso, es atractivo, fácil de leer y ofrece un método al menos a considerar para bajar los niveles de ansiedad y los momentos de depresión.

El sutil arte de que (casi todo) te importe una mierda, de Mark Manson

Es uno de los más recientes bestsellers internacionales del género autoayuda y, a pesar de su desorientador título, propone grandes reflexiones. El libro escrito por el reconocido bloguero trotamundos es una especie de guía adoptada por toda una generación que ahonda en la importancia de manejar la adversidad para ser más seguros y felices. El autor señala que debemos modificar las expectativas sobre nosotros mismos y sobre las personas y el mundo que nos rodea y recordar que somos seres con fallas y limitaciones, que no todos podemos ser extraordinarios, que algunos ganamos y otros perdemos - en términos sociales – y que no siempre eso depende de nosotros, que no siempre es nuestra culpa y que no siempre es justo. Bajo esa premisa, Manson recomienda que nos aceptemos como somos, con nuestras limitaciones y desaciertos, que nos enfrentemos a nuestros miedos y nuestras incertidumbres y que no escapemos del dolor porque ahí radica el verdadero empoderamiento. El puntapié para valorarnos, perdonarnos, perseverar, ser honestos y responsables. Un libro sincero, atractivamente brutal, lleno de ejemplos cargados de sentido y de fácil lectura.

Cuestión de confianza. Del miedo a la libertad, de Russ Harris