$!Luce espectacular con las promociones de Casa Ley

La Quincena de la Belleza llegó a Casa Ley llena de descuentos increíbles, para que en este verano te veas fenomenal ahorrando. Desde cosméticos hasta productos de cuidado de la piel, Ley tiene para ti una gran variedad de artículos con la calidad de tus marcas favoritas. Casa Ley , la importante cadena de supermercados y tiendas de autoservicio, cuenta con más de trescientas sucursales en el norte de México. Destaca por ofrecer abarrotes, ropa, electrónica, y muchas cosas más a mejores precios.

El mejor look para el verano

En esta temporada, en Ley encuentras todo lo que necesitas para realzar tu belleza a precios que te encantarán. De la marca Maybelline, llévate cosméticos ligeros que deslumbran ¡con un super descuento! Sus Bases Matte aportan una alta cobertura y son de larga duración.

Además, podrás elegir entre Labiales de varios tonos, con efecto suave y matificado, sin transferencia, a precios sorprendentes. Aprovecha hasta un 40% de descuento al comprar esta marca.

También te podrás llevar Polvo, Rímel, Serum para Labios y mucho más de la marca L’Oreal, ¡con hasta un 40% de descuento! Arma tu look con el maquillaje de Revlon, que tiene una promoción de hasta el 30% de descuento. Su PhotoReady Brow Gel te permite definir, fijar y rellenar, para presumir cejas esculpidas al instante.

El Agua de Coco, en forma de spray facial de Yuya, refresca, hidrata y suaviza tu piel. Y su Agua de Rosas equilibra el pH de la piel, refresca el rostro y reduce irritaciones.

Además, con su Paleta de sombras para ojos, Esmalte de Uñas y Rubor en barra te sentirás increíble todos los días.

En Ley puedes llevarte BB Cream, Iluminador, Polvo, Delineador y Máscara de la marca Pink Up con hasta un 20% de descuento. ¡No dejes pasar esta oportunidad!

Cuidar tu piel nunca fue tan sencillo

Renueva tu rutina de cuidado personal con Casa Ley. La fórmula del Limpiador Facial de Pond’s remueve suavemente las impurezas y unifica el tono de tu piel.

Las Toallas Desmaquillantes de Nivea son adecuadas para todo tipo de piel, y proveen una limpieza facial profunda, rápida y eficaz. Sus Cremas y Gels Hidratantes se adaptan a tus necesidades, y su Exfoliante con ácido salicílico, sal marina y niacinamida reduce imperfecciones y favorece el proceso de renovación natural de tu piel.

Asimismo, el Serum anti manchas revela una tez más luminosa y joven.

Llévate un Protector Solar Facial para prevenir el envejecimiento, manchas y cáncer de piel gracias a sus filtros UV ¡con descuento! Cuida de tu cutis con el Agua Micelar de Garnier, que elimina la suciedad, el maquillaje y el sebo de tu piel sin necesidad de frotar.

En Ley también encontrarás Mascarillas de diversos tipos para que tengas una tez más sana y equilibrada. Y para remover los puntos negros, el exceso de grasa y ayudar al acne, no hay nada mejor que los Tratamientos Faciales Asepxia. Acude a tu sucursal Ley más cercana y descubre promociones pensadas para que cuidarte sea más fácil y accesible.

Lo mejor para tu cabello en un solo lugar

No dejes pasar esta oportunidad de ahorrar mientras te consientes. En Casa Ley lo tienes todo para que tu melena luzca espectacular. Explora las muchas opciones de Shampoos y Acondicionadores, que te ofrecen una limpieza profunda, cuidado y brillo para todo tipo de cabello. Si quieres darle un cambio a tu look, compra un buen Tinte, para un color vibrante, radiante y duradero.

Entre los pasillos de Ley encontrarás Secadoras económicas de marcas de renombre como Remington, Conair y Revlon. Y no te olvides de los modelos más buscados de Planchas para Alaciar, que crean peinados increíbles y un estilizado perfecto.