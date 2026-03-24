Mangata, Golf & Living: exclusivo desarrollo en el corazón de Marina Mazatlán

MAZATLÁN._ En Marina Campo de Golf se encuentra Mangata, Golf & Living, un proyecto inmobiliario que cuenta con villas y condominios que combinan lujo, estilo y funcionalidad, el cual fue entregado al estar ya concluido. Unidades amplias, con acabados que reflejan alta calidad y atención al detalle, se combinan con su cercanía con los hoyos de Marina Campo de Golf, convirtiéndose en ideal para los amantes de este deporte. Mangata está inspirado en la belleza de la Riviera Nayarita, así lo mencionó Joaquín Balboa Velasco, el CEO de Taller del Ladrillo, la empresa detrás de Mangata. “A mí me gusta mucho lo que están haciendo en el área de Punta Mita y lo que quisimos es hacer eso aquí en Mazatlán, en el campo de golf, que además es un lugar excepcional, con naturaleza, con un paisaje increíble; quisimos hacer un desarrollo que tuviera mucha madera y que tuviera ese feeling cálido”, dijo.

Mauricio Campos, Alexandro Giron, Mauricio Hamed, Joaquín Balboa, Humberto Ortegón y Jorge Herrera

Los nombres de los proyectos de Taller del Ladrillo provienen del sánscrito, como Ananta y ahora Mangata, que se refiere al reflejo de la luna sobre el agua. “El proyecto constructivo tardó más o menos dos años cuatro meses, pero antes de arrancar, ahora sí que la primera piedra fue unos ocho meses antes de previos, entre el diseño conceptual, entre el tema también de los renders, la parte arquitectónica, la parte de ingenierías, la planeación, entonces más o menos duró como tres años en total entre la planeación y todo”, recordó Balboa Velasco.

Para el director, a Mangata lo distinguen las amenidades, la vista que tiene del campo de golf y el estilo, pues posee un diseño arquitectónico diferente. Además, opinó que el crecimiento inmobiliario de Mazatlán se dirige hacia el norte de la ciudad. “Para mí, como lo veo yo en la parte de planeación, creo que el norte de Mazatlán es el área con mayor potencial de desarrollo, porque todavía hay mucho espacio en el campo de golf, todavía quedan muchos terrenos en la playa, entonces creo que hacia acá viene el crecimiento y creo que va a haber aquí muchos más desarrollos”.

Durante el evento de entrega de Mangata, realizado el 21 de marzo, Joaquín Balboa Velasco le dio la bienvenida a todos los presentes, especialmente a los clientes que confiaron en ellos para el proyecto desde el día cero. Agradeció a los proveedores, inversionistas, vendedores, al equipo de Taller del Ladrillo y a colaboradores como JH arquitectos e interioristas de Inloft Studios.

Posteriormente, el desarrollador Carlos Rivera hizo hincapié en el gran esfuerzo y trabajo que se necesita para terminar un proyecto de esa magnitud. “Lo que conlleva llegar a este momento no es poco, implica el esfuerzo de un equipo muy grande, tanto en el área comercial, área técnica, de la construcción, en los desarrolladores, en el financiamiento y una serie de cosas, que no es fácil, y desarrolladores como los que en este momento están entregando este edificio, les aplaudo, es un proyecto con muy bonitos acabados, con unas amenidades espectaculares, y son productos de calidad que hoy por hoy se ve cuando un desarrollador le pone todo su esfuerzo, corazón, su empeño y hace las cosas bien”, dijo.

Taller del Ladrillo tiene su base en Mazatlán y se especializa en desarrollo y comercialización inmobiliaria. Buscan crear espacios con diseño consciente, funcionalidad y alto valor patrimonial. Hasta la fecha los respaldan siete años de experiencia y ocho proyectos exitosos. Las villas de Mangata poseen un terreno de 332.50 metros cuadrados y cuentan con dos habitaciones, sala, comedor, cocina y cuarto de lavado en planta baja, y una habitación y terraza con vista al campo de golf en planta alta. Además, tiene una cochera de 75 metros cuadrados con espacio suficiente para dos carros. Por otro lado, los condominios son desde los 64 metros cuadrados los de una habitación, y hasta 150 metros cuadrados los de tres habitaciones. Entre las amenidades está la alberca climatizada, el chapoteadero para los niños, terraza, tumbonas, gimnasio, jacuzzi, bar, área de asador, área de camastros, área para eventos, salón de juegos en el lobby y putting green para practicar golf.

Todavía hay departamentos y villas disponibles con opción de entrega inmediata. Los costos van de los cuatro millones ochocientos pesos para los departamentos a los trece millones de pesos para las villas. “Creo que se están haciendo cosas muy interesantes, creo que todavía tiene un gran potencial de desarrollo la zona y que obviamente existen desarrolladores muy confiables, como es el caso de Taller del Ladrillo, pero también hay muchos más en Mazatlán, y sigan invirtiendo, porque hay muchas cosas interesantes que se están cocinando ahorita en el puerto”, dijo Balboa Velasco.

Lo que se viene

El próximo gran proyecto de Taller del Ladrillo es Wayak, otro desarrollo en Marina Campo de Golf que contará con club de yates, parque acuático y mucho más.

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