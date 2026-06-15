Mantienen hoteles tarifas bajas para repuntar ocupación en Mazatlán: Canaco

Hoteles de Mazatlán mantienen tarifas bajas para repuntar la ocupación, indicó Francisca Cázares Olivares, dirigente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios turísticos.

La Secretaría de Turismo y la Alcaldesa Estrella Palacios han previsto que para las vacaciones de verano alcancen un 80 a 85 por ciento la ocupación en los hoteles, como mínimo en los fines de semana, porcentaje con los que coincidió la dirigente de la Canaco Servytur Mazatlán, asegurando que las reservaciones ya suman 85 por ciento para ese periodo vacacional.

“Seguimos con las tarifas bajas para poder seguir atrayendo turismo. Y sí es cierto que tenemos que manejar tarifas económicas, aunque podamos, cuando vienen varios grupos, pero sí somos varios hoteles que entre nosotros estamos compitiendo por una buena tarifa y que se queden con nosotros”.

No obstante, aclaró que solo se registra para los fines de semana y entre semana sigue bajo.

“Los fines de semana sí tenemos, de hecho julio viene muy bien, traemos ya reservas de hasta un 85 por ciento en los fines de semana. Sí tenemos que trabajarle un poquito más para poderlo subir entre semana, que la verdad entre semana sí están muy bajos, promediamos y promediamos la semana nos queda como en un 30, 40 por ciento toda la semana”.

Incluso, citó que el pasado viernes y sábado sí hubo algo de ocupación en la ciudad, pero el domingo se fue quedando solo.

“En domingos nos van dejando solos, medio solo el destino, pero hemos tenido buenas ocupaciones en los fines de semana”.

Cázares Olivares confió que el próximo fin de semana viene un evento deportivo que también marcará buena afluencia de visitantes.

“Esta semana, el miércoles, empiezan a llegar unos grupos de deportistas que vienen a unas competiciones y también vamos a empezar a ver más movimiento desde el miércoles. Ellos, algunos, la mayoría se va hasta el domingo”.

Finalmente, dijo que han estado saliendo de gira promocional en Estados vecinos de la comarca lagunera.

“Así es, de hecho acabamos de ir a la Comarca Lagunera, el fin fuimos martes y miércoles de la semana pasada y fuimos a visitar estos tres destinos que estamos hablando de Torreón Gómez Palacio y Lerdo. Entonces allá anduvimos conociendo lo lo bonito que ellos tienen, pero también fuimos a promocionar nuestro destino y lo que nosotros podemos ofrecer, que la verdad es bastante”.

En los recorridos, comentó que les hablaron de la conexión aérea que se tiene con Mazatlán, además de la carretera para la cual se trabaja con operativos para fortalecer la movilidad segura.