$!Marcas sinaloenses de MiPyMEs podrán venderse en tiendas OXXO

CULIACÁN._ La Secretaría de Economía del Gobierno de Sinaloa y OXXO formalizaron un convenio de colaboración para impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado. La alianza incluye acciones de capacitación, acompañamiento y difusión, así como la apertura de canales de comercialización dentro de la red de tiendas OXXO en Sinaloa, con el objetivo de acercar los productos locales a los consumidores y fortalecer la economía regional. Actualmente, OXXO cuenta con 924 tiendas y un centro de distribución en la entidad, lo que representa una plataforma estratégica para que los negocios locales amplíen su alcance.

Durante la firma del convenio, el Secretario de Economía, Ricardo Velarde Cárdenas, destacó la importancia de este esfuerzo conjunto entre Gobierno y sector privado, al tratarse de una alianza que abre oportunidades reales para que los productos hechos en Sinaloa lleguen a más familias. El funcionario señaló que estas acciones dan cumplimiento a la instrucción del Gobernador Rubén Rocha Moya de acompañar a las MiPyMEs en su crecimiento y generar condiciones para que compitan en mercados más amplios. “El convenio que hoy firmamos es una muestra clara de lo que podemos lograr cuando gobierno y sector privado trabajamos juntos: abrir oportunidades reales para que los productos hechos en Sinaloa lleguen a más familias, fortaleciendo así a nuestras MiPyMEs y la economía del Estado”, expresó.

Elena Gámez, gerente regional de Operaciones Sinaloa en OXXO, subrayó que este acuerdo refuerza el vínculo de la cadena con la comunidad, al ofrecer en sus tiendas productos elaborados en el Estado y dar a los clientes la posibilidad de elegir lo local. “Con este convenio, las familias sinaloenses podrán encontrar en OXXO productos de su propia región, lo que convierte cada compra en una oportunidad para reconocer el esfuerzo local y fortalecer la identidad y economía de Sinaloa”, manifestó. Como primer resultado, 13 MiPyMEs iniciarán su participación con productos en un espacio especial dentro de las tiendas, bajo el distintivo Primero lo Nuestro, con el fin de fomentar el consumo local y proyectar marcas sinaloenses. Estas empresas fueron seleccionadas de entre 222 participantes en la convocatoria lanzada en junio a través del programa Camino Comercial.