Marian Vidaurri analiza por qué la desconfianza ciudadana empuja a las democracias hacia el populismo y las autocracias

Marian Vidaurri, politóloga y economista, sostiene que las democracias actuales enfrentan sus principales amenazas desde dentro. Cuando la ciudadanía percibe que el sistema no mejora sus condiciones de vida, la confianza en las instituciones empieza a deteriorarse. En su análisis, ese desgaste responde menos al populismo o a la polarización ideológica que a la distancia creciente entre lo que la gente espera y lo que los gobiernos democráticos logran entregar de forma eficaz, eficiente y tangible. Académica, politóloga y economista, Marian Vidaurri es doctora en relaciones internacionales y tiene 20 años de experiencia en gobernanza democrática, política pública e instituciones multilaterales en América Latina y el Caribe. Desde agosto de 2025 es Research Associate en el Cornell Center on Democracy de la Universidad de Cornell, donde desarrolla proyectos de investigación sobre democracia y programas de educación y participación cívica. Además, es Lecturer de Democracia y Política Pública en el campus de Cornell en Washington, DC. Nacida y criada en Monterrey, México, obtuvo la licenciatura en Gobierno y Economía en la Universidad de Cornell en 2003, la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Oxford en 2006 y la Maestría en Administración Pública en la Universidad de Pensilvania en 2016. Realizó sus estudios doctorales en la Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS). Durante el año académico 2025/26 fue Inaugural Fellow del Latin American Studies Initiative ( LASI ) de SAIS. Desde 2017 es, además, voluntaria en el Centro de Cultura, Arte, Trabajo y Educación (CCATE), en Norristown, Pensilvania.

El espejismo de eficacia del autoritarismo en el análisis de Marian Vidaurri

Para Vidaurri, esa desconexión es terreno fértil para los liderazgos populistas y autoritarios. El ciclo, explica, es predecible: los gobiernos democráticos no cumplen las promesas de desarrollo, seguridad y justicia social, el desencanto crece y surgen figuras que ofrecen soluciones inmediatas aunque eso implique recortar libertades y debilitar las instituciones. La paradoja es que las fallas de la democracia para resolver los problemas de la gente alimentan el auge de otras formas de gobierno que parecen eficaces a corto plazo, pero que retroceden en derechos humanos y en calidad democrática. El populismo con rasgos autoritarios, señala, suele ofrecer un espejismo de eficacia. Gobernar sin contrapesos, limitar libertades o concentrar el poder acelera la ejecución de las políticas de un gobierno, pero a un costo democrático e institucional muy alto y difícil de revertir. Por eso las amenazas no vienen solo de factores externos, sino de fallas internas, sobre todo donde la pobreza, la desigualdad y la violencia siguen siendo altas. Así comienza y se profundiza un proceso gradual de erosión que pone en riesgo las bases institucionales de la democracia.

Un nuevo mapa de poder entre democracias y autocracias

En el plano internacional, Vidaurri describe una polarización de tipo estructural. Ya no se trata de izquierdas contra derechas, ni necesariamente de Norte contra Sur, sino de dos modelos de organización política que compiten y viven en tensión permanente: democracias y autocracias. Esa tensión crece también dentro de las propias democracias, en una polarización tóxica donde quien piensa distinto es visto como enemigo. A su juicio, la influencia creciente de los regímenes autoritarios ha debilitado el orden basado en reglas que predominó desde la Segunda Guerra Mundial y lo ha sustituido por una lógica donde el poder se impone sobre el derecho. Las autocracias ganan espacio con agendas unilaterales, lo que erosiona los acuerdos multilaterales y los mecanismos pensados para preservar la paz y la cooperación, y expone a las democracias emergentes a presiones externas e internas a la vez. Añade que las instituciones internacionales encargadas de promover y defender la democracia suelen actuar más de forma reactiva que preventiva. Reconoce sus límites estructurales y políticos, pero subraya el valor de las normas internacionales, que deberían aplicarse de manera consistente. En la práctica, los dobles estándares y el abuso de objeciones tu quoque impiden que los Estados cumplan obligaciones que ellos mismos suscribieron.

La estabilidad económica como base de la legitimidad democrática

Vidaurri recuerda uno de los argumentos clásicos del liberalismo y la globalización económica: a mayor integración entre países, menos tensiones y más desarrollo. Subraya que eso depende, entre otros factores, de la calidad de la inversión, de los encadenamientos productivos y de la distribución equitativa de los beneficios. Donde la globalización favoreció solo a ciertos sectores o amplió las brechas sociales, la legitimidad democrática salió debilitada. La desigualdad, en este sentido, no es solo un problema económico, también es político. La relación entre economía y estabilidad democrática es, para ella, innegable. Con ejemplos de América Latina, sostiene que muchas protestas sociales, aunque se presenten con demandas políticas, nacen de detonantes económicos concretos: reformas tributarias, aumentos en el transporte público, eliminación de subsidios. En algunos casos esas decisiones desataron protestas masivas que derivaron en crisis de gobernabilidad. El descontento económico actúa como catalizador de la inestabilidad, y por eso las democracias solo serán viables si ofrecen estabilidad económica y bienestar tangible, con políticas públicas que respondan a las necesidades básicas de la población. Sobre los gobiernos autoritarios, Vidaurri considera que una cuarta ola de democratización es posible en teoría, pero improbable a corto y mediano plazo. Las dictaduras modernas han perfeccionado sofisticados mecanismos de cooptación institucional, represión y control social. En su opinión, el colapso de los regímenes antidemocráticos del siglo XXI podría venir de sus propias disputas internas y no necesariamente del esfuerzo de actores democráticos nacionales e internacionales. Aun así, mantiene que la resistencia democrática debe continuar como una exigencia ética y política.

Recuperar la confianza: anticorrupción y una democracia resiliente