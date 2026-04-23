$!Mariscos El Atlántico: donde el sazón sinaloense se saborea en cada bocado

MAZATLÁN._ Lo que comenzó como un pasatiempo entre familiares, se ha consolidado como un referente de los mariscos en Mazatlán. Mariscos El Atlántico, más que ser un restaurante, es el resultado de un sueño que nació en los escenarios y se transformó en una fuente de empleo para más de 20 familias.

Jaime López Salazar, clarinetista de Banda El Recodo, buscaba un proyecto alternativo que combinara dos de sus grandes pasiones: los mariscos y la cerveza. Fue así que fundó Mariscos El Atlántico junto con su cuñado, Luis Lizárraga. Gracias al buen recibimiento del público, la marisquería pudo crecer hasta convertirse en un establecimiento formal.

Sabor auténtico de carreta

Mariscos El Atlántico busca rescatar los sabores auténticos de los mariscos de carreta, con ingredientes como la sal, el limón y la pimienta. Para la construcción de sus ceviches salseados y salsas negras, adopta también las raíces de Culiacán, Los Mochis y Guasave.

Cuatro platillos destacan como los favoritos de los comensales. ●La Copa Cuate, que es una copa de camarón fresco con callo de pescado y salsa de chiltepín. ●El Aguachile Uuff, que contiene todos los mariscos: callo de hacha, pulpo, camarón crudo, camarón cocido, atún, etcétera.

●El Ceviche Bien Llegado es un ceviche muy tradicional mazatleco, de pescado natural con una corona de ceviche de camarón crudo. ●El Aguachile Kraken, con su famoso pulpo cocido en casa. Si hay algo que los diferencia, son las salsas que ofrecen, pues reflejan su inigualable sazón. Actualmente cuenta con tres tipos: la salsa verde, la salsa roja y la salsa negra del Atlántico, que próximamente estará embotellada y disponible para venta individual.

Además, con el fin de llegar a todos los gustos, también ofrece una gran variedad de conchas, elemento que pocos locales manejan.

La resiliencia sinaloense

El camino no ha sido sencillo. El negocio ha atravesado “una montaña rusa de emociones”, incluyendo un incendio que marcó un antes y un después. No obstante, en palabras del dueño, el proceso de reconstrucción ha sido “muy bonito”. “El proceso de reconstrucción ha sido muy bonito, porque hemos recibido tanto apoyo de la gente mazatleca, empresas, negocios, colegas”, dijo Jaime López Salazar.

Esta experiencia le ha dejado una lección de responsabilidad empresarial y fortaleza personal, afianzando su compromiso con las familias que dependen del restaurante. “Me ha enseñado que tenemos que ser fuertes y que hay muchísima gente buena en el mundo y aquí en Mazatlán que siempre van a estar para apoyarte en situaciones complicadas”, expresó.

Ambiente familiar

En Mariscos El Atlántico, la hospitalidad es clave. Quienes los visitan, nada más llegar son recibidos con una cerveza de cortesía en su mesa y un caldo de camarón caliente para abrir el apetito.

Al ser un lugar pensado para “crudear”, se caracteriza por manejar un ambiente tranquilo y familiar, ideal para convivir mientras se degusta unos deliciosos mariscos. “Tienen que visitarnos porque es un gran ambiente el que hay en las instalaciones, unos mariscos muy ricos, las cervezas más frías y un servicio de primer nivel”, invita López Salazar.

Dirección

Avenida Paseo Del Atlantico #4106 ,Real Del Valle, Mazatlán

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