$!Más de 10 mil Pymes crecen arriba de 200% con Amazon México

En un evento transmitido en línea, la actriz y emprendedora Aislinn Derbez presentó a los fundadores de cuatro PyMES mexicanas exitosas que venden en Amazon México y que también han incursionado en el mercado norteamericano a través de Amazon Estados Unidos: Paulina Vargas, fundadora de la empresa Armario Joyería, Regina Velasco, cofundadora de la empresa By Mexico, Melissa Montemayor, cofundadora de la empresa Namore y Rafael Benítez, líder comercial de Ghoulish Productions.

Consciente de los retos que enfrentan los pequeños negocios en cuestiones relevantes como logística o protección de marcas, Amazon trabaja para facilitar que los emprendedores se enfoquen en sus negocios y productos; por ejemplo, el sistema de Logística de Amazon (FBA, Fulfillment by Amazon) se encarga de la parte operativa, mientras las empresas solo deben entregar sus productos en los centros logísticos y es Amazon el que hace entregas, devoluciones y resuelve todas las dudas de los clientes.

¿Aún no es miembro de Amazon Prime? Los miembros nuevos pueden iniciar una prueba gratuita de 30 días en amazon.com.mx/prime, y participar en Prime Day 2021. Además, en México ya puedes pagar Amazon Prime en efectivo con tarjetas de regalo Amazon.

“Empezamos vendiendo en Amazon Hecho a Mano en 2019; antes vendíamos a través de redes sociales, pero era muy complicado contactar a cada cliente y acordar con ellos puntos de entrega”, comentó Melissa Montemayor, cofundadora de Namore.

“Luego nos enteramos del servicio de Logística de Amazon, y ahora nosotros solo tenemos que mandarles nuestros productos una o dos veces al mes, y Amazon se encarga de entregarlos en uno o dos días. La satisfacción del cliente es muy alta y eso nos ha ayudado mucho, estamos muy contentos”, concluyó.

Regina Velasco, cofundadora de la empresa By Mexico, comentó que para ellos el mercado de Estados Unidos era muy importante, pero también pensaban que era muy difícil.

“Nos ganaba el miedo por no tener un agente aduanal o representantes allá, ni siquiera un lugar donde enviar y almacenar el inventario”, dijo Regina. “Gracias a un asesor de Amazon nos dimos cuenta de que no era tan complicado. Ellos tienen alianzas que hacen todo muy fácil, de modo que ahora no vemos gran diferencia entre vender en México y en Estados Unidos, solo que allá el mercado es mucho más grande y el potencial de venta también”.