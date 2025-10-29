HUB Negocios
|
Turismo

Más de 11 mil cruceristas llegan a Mazatlán con el arribo de dos buques

Este miércoles arribaron el Carnival Panorama y el Norwegian Jade
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/10/2025 16:01
29/10/2025 16:01

MAZATLÁN._ Llegan a Mazatlán más de 11 mil cruceristas en el Carnival Panorama y Norwegian Jade.

El crucero Carnival Panorama llegó con 4 mil 405 pasajeros y mil 409 tripulantes a Mazatlán este miércoles impulsando la economía local donde generarán una derrama económica importante a su paso.

Mientras que el Norwegian Jade trae a bordo más de 4 mil cruceristas.

  • $!Más de 11 mil cruceristas llegan a Mazatlán con el arribo de dos buques
  • $!Más de 11 mil cruceristas llegan a Mazatlán con el arribo de dos buques
  • $!Más de 11 mil cruceristas llegan a Mazatlán con el arribo de dos buques
  • $!Más de 11 mil cruceristas llegan a Mazatlán con el arribo de dos buques

Entre un 50 y 30 por ciento de los pasajeros bajan a la ciudad para visitar diversos puntos turísticos, disfrutar de restaurantes y actividades económicas locales.

Ambos buques atracaron a partir de las 7:30 horas al puerto de Mazatlán en el último miércoles de octubre.

  • $!Más de 11 mil cruceristas llegan a Mazatlán con el arribo de dos buques
  • $!Más de 11 mil cruceristas llegan a Mazatlán con el arribo de dos buques
  • $!Más de 11 mil cruceristas llegan a Mazatlán con el arribo de dos buques
  • $!Más de 11 mil cruceristas llegan a Mazatlán con el arribo de dos buques

La llegada del crucero reactiva la economía local, beneficiando a sectores como transportistas, restauranteros y otros servicios turísticos.

Los pasajeros que bajan de la embarcación para conocer la ciudad, visitar el Gran Acuario y los principales puntos turísticos.

#Turismo
#Cruceros
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube