$!Más de 11 mil cruceristas llegan a Mazatlán con el arribo de dos buques

MAZATLÁN._ Llegan a Mazatlán más de 11 mil cruceristas en el Carnival Panorama y Norwegian Jade.
El crucero Carnival Panorama llegó con 4 mil 405 pasajeros y mil 409 tripulantes a Mazatlán este miércoles impulsando la economía local donde generarán una derrama económica importante a su paso.
Mientras que el Norwegian Jade trae a bordo más de 4 mil cruceristas.
Entre un 50 y 30 por ciento de los pasajeros bajan a la ciudad para visitar diversos puntos turísticos, disfrutar de restaurantes y actividades económicas locales.
Ambos buques atracaron a partir de las 7:30 horas al puerto de Mazatlán en el último miércoles de octubre.
La llegada del crucero reactiva la economía local, beneficiando a sectores como transportistas, restauranteros y otros servicios turísticos.
Los pasajeros que bajan de la embarcación para conocer la ciudad, visitar el Gran Acuario y los principales puntos turísticos.