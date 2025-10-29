$!Más de 11 mil cruceristas llegan a Mazatlán con el arribo de dos buques

MAZATLÁN._ Llegan a Mazatlán más de 11 mil cruceristas en el Carnival Panorama y Norwegian Jade.

El crucero Carnival Panorama llegó con 4 mil 405 pasajeros y mil 409 tripulantes a Mazatlán este miércoles impulsando la economía local donde generarán una derrama económica importante a su paso.

Mientras que el Norwegian Jade trae a bordo más de 4 mil cruceristas.