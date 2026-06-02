Más de 27 mil cruceristas visitarán Mazatlán durante junio

MAZATLÁN._ El puerto de Mazatlán recibirá durante el mes de junio a más de 27 mil turistas de cruceros.

La secretaria de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, señaló que de acuerdo a la programación que se tiene, durante el sexto mes del año 2026 llegarán siete embarcaciones turísticas que dejarán una derrama económica superior a los 43 millones de pesos.

A través de un comunicado, se informó que la llegada de cruceristas dinamiza de forma directa la economía de Mazatlán, impactando en sectores como el comercio, restaurantes y transporte.

Este martes arribó el “Navigator Of The Seas”, con 3 mil 883 pasajeros y 1,245 tripulantes, que dejarán en la ciudad una derrama económica estimada de 6 millones de pesos.

En lo que va de 2026, hasta el 2 de junio, el puerto ha recibido más de 253 mil pasajeros en 70 embarcaciones, generando una derrama económica que supera los 405 millones de pesos.

En junio, Mazatlán recibirá la visita de embarcaciones navieras los días 2, 8, 10, 16, 22, 24 y 30.