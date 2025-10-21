Más de 283 mil turistas han llegado en 2025 por cruceros a Mazatlán

En lo que va del año 75 embarcaciones turísticas y más de 283 mil pasajeros, han llegado a Mazatlán de acuerdo con cifras del Gobierno de Sinaloa.

La afluencia ha significado una derrama económica superior a los 446 millones de pesos para el puerto.

La Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, sostuvo que la diversificación de actividades, la gastronomía y la infraestructura turística han permitido que Mazatlán consolide su prestigio entre los viajeros que arriban por mar.

“Mazatlán sigue posicionándose como uno de los principales destinos de sol y playa del país, gracias a su diversificación turística, gastronomía y hospitalidad, lo que le permite brillar como uno de los destinos predilectos de los cruceros internacionales, que este año han elegido al puerto en sus rutas para que sus pasajeros disfruten de sus playas, atractivos turísticos y exquisita gastronomía”, destacó Sosa Osuna.

Este martes se sumó un nuevo arribo: el crucero Royal Princess, con 3 mil 600 pasajeros y mil 350 tripulantes, convirtiéndose en la embarcación número 75 en visitar Sinaloa durante 2025.

Las autoridades estatales prevén que el ritmo de llegadas se mantenga durante el cierre del año y el inicio de 2026, impulsando así el turismo internacional y los beneficios económicos para prestadores de servicios locales.