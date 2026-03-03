Más de 900 empresas han cerrado en Mazatlán desde el 2024: Canaco

A 18 meses con la economía contraída por la ola de violencia, más de 900 micro, pequeñas y medianas empresas de Mazatlán han bajado cortinas generado 4 mil desempleados porque se han quedado solas y no han soltado el programa estatal de créditos tan anunciado, describió el difícil escenario Francis Cázares Olivares, presidenta de Canaco Servytur Mazatlán.

Tras la visita de la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum a quien considera que no le dijeron que realmente la economía local se encuentra contraída y los cierres de negocios se siguen presentando.

“Ella pudiera decir que Mazatlán no necesita de apoyos, pero la realidad es otra, porque sí necesitamos de apoyos. Estamos solos. Nos han ofrecido mucho el tema de un financiamiento que va a sacar el Gobierno del Estado y la verdad hasta hoy no han sacado ni la convocatoria ni las bases ni qué necesitas llevar unas cédulas que no han salido”, indicó.

Expuso, que han anunciado un programa de créditos a tasas preferenciales, de capacitación con becas de hasta el 50 por ciento, pero que aún no salen para reactivar los negocios que operan en la cuerda floja.

Además, citó que también hay empresas grandes que están cerrando sucursales y disminuyendo horarios y hablan de que Mazatlán está bien y que no se necesitan de apoyos.

“Qué podemos esperar las empresas pequeñas si van alrededor de 900 empresas cerradas en Mazatlán. Pero siguen diciendo que estamos bien, cuando deberían decir que estamos trabajando para estar bien y de cómo seguir adelante y cómo salir y promocionar al destino”, comentó.

Así que llamó al resto de los empresarios chicos, medianos y emprendedores a seguir trabajando sin dejar de buscar que el Gobierno les volteen a ver y ayudarles para salir adelante.

“Yo les propuse al Secretario de Economía con un factor de que los negocios por la nómina que tienen que pagar un Impuesto que no se tenga que pagar, como ya lo hicieron alguna vez en Culiacán”.

Mientras tanto, dijo que las empresas están buscando como permanecer con los días solidarios, cerrando pisos como en los hoteles para no cerrar.

“Tenemos que seguir trabajando como mantenernos activos, no cerrar al 100 por ciento pero si disminuir un tanto la carga laboral y buscar un método que el gobierno nos pueda ayudar. Tenemos que seguir trabajando para quienes están en la cuerda floja y para los apoyen”.

La presidenta de la Cámara Nacional del Comercio sostuvo que quienes más han sufrido con esta economía contraída son las micro, pequeñas y medianas empresas.