Más de 900 negocios han cerrado en Mazatlán: Canaco

Durante los 20 meses de crisis de inseguridad y económica, la cifra subió a 5 mil empresas que bajaron cortinas en Sinaloa y en Mazatlán más de 900, lamentó la dirigente de los comerciantes organizados.

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) a través de su dirigente en Mazatlán, Francis Cázares Olivares, puntualizó que las empresas continúan enfrentando una complicada situación económica derivada de la crisis que atraviesa Sinaloa, señalando que la falta de confianza han golpeado severamente a los negocios.

Y es que la ola de violencia que desde septiembre de 2024 tiene a la economía de las empresas operando con números rojos, sobre todo las del ramo del comercio y de servicios turísticos, porque dejó de llegar turismo al Estado y a Mazatlán, y ya suman varios meses en esta situación, comentó la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio y de Servicios turísticos.

“Nosotros calculábamos 900 empresas y creo que ya vamos un poquito arriba aquí en Mazatlán y en todo el estado van más de 5 mil. La verdad que ya son muchos meses y tenemos que buscar las formas para seguir generando estrategias y mantener abiertos los negocios”.

Pero el mayor problema se concentra entre pequeñas y medianas empresas, la gran mayoría que sostienen la economía local.

Es más que evidente del cierre de diversos restaurantes, comercios, cafés, bares, discotecas no ha parado, pese a que se van unos por baja operatividad y llegan nuevos, algunos de cadena o grupos empresariales que pueden asumir el reto en lo llegan mejores momentos.

De los negocios recién aperturados, hay restaurantes que empezaron como jugos, el Pura Vida y el estanquillo del Café El Marino, ambos llegaron al centro histórico de la ciudad así como nuevas propuestas de sushis, tanto en plazas comerciales grandes como en zonas habitacionales.

Mientras tanto, la dirigente de los comerciantes organizados de la ciudad, propuso que cada quien debe aportar su granito de arena para que la economía no siga cayendo a un nivel más bajo de lo que ya está.

“Ya tenemos 20 meses en esta situación y yo creo que nos corresponde seguir trabajando cada quien desde su trinchera aportando su granito de arena que corresponde”.

Cázares Olivares también comentó que hace falta mayor promoción del destino sobre todo porque hay conexión aérea con nuevos destinos y asientos que deben llenarse para mantener la operatividad, aprovechando que las carreteras generan desconfianza en el segmento de viajeros nacionales e internacionales.