Más de mil 300 apoyos recibieron Mipymes en créditos y gestiones en recesión económica en Mazatlán: Sedectur

Más de mil 300 apoyos recibieron Mipymes en créditos y gestiones en recesión económica en Mazatlán, indicó Ali Zamudio Garza, director de la Secretaria de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca.

Zamudio citó en cifras del periodo de enero y febrero haber atendido mil 332 trámites de gestión empresarial y de reincorporación al crédito, como respuesta a las peticiones de ayuda para que los negocios no cierren.

Y que pese a la crisis de inseguridad que generado recesión económica en los últimos 18 meses, hayan incrementado las peticiones de apoyos que reciben anualmente desde el 2023.

“Estamos, nosotros, trabajando para que los negocios florezcan y no estén cerrando”.

Zamudio minimizó que a pesar de la situación difícil que enfrentan las empresas locales tenga registro de algún incremento en solicitudes de apoyos comparativamente entre los últimos tres años.

“Nosotros mantenemos más o menos el mismo margen de apoyos año con año. De hecho las atenciones que recibe Urge se han mantenido igual a las del 2023, 2024 y 2025. Esperemos que este año podamos beneficiar a muchos más Mipymes con este tipo de apoyos”.

El funcionario agregó que ante las dificultades económicas de los últimos 18 meses a que se han enfrentado los empresarios y emprendedores, a través de la oficina de Unidad de Gestión Empresarial han autorizado diversos créditos accesibles.

“Sí, nosotros a la a través de la Unidad de Respuesta de Gestión Empresarial que tenemos en Palacio Municipal, pues somos facilitadores en la gestión de de apoyos a las Mipymes y a pequeñas empresas. Ahí hay créditos con interés preferencial. Nosotros los estamos acompañando para hacer esa gestión a través del Gobierno del Estado y Gobierno Federal”, insistió.

Entrevistado en el marco del Quinto Foro AMPI Mazatlán, habló que se están anunciando nuevas inversiones como el Home Depot en la Marina Mazatlán y de una cadena de restaurantes.

“Nosotros buscamos dar todas las facilidades para que más empresas y la inversión llegue a la ciudad. Ya lo anunció el Secretario de Economía del Estado que que se espera una inversión fuerte de una cadena de restaurantes de comida rápida estadounidense para todo el estado, incluyendo Mazatlán”.

También citó tener reuniones pendientes con un desarrollador urbano que están por anunciar.

“Hay varios desarrollos Inmobiliarios de residenciales y también ya está pronta la apertura del segundo Home Depot aquí en Mazatlán en Plaza Galerías”.

Comentó de la reactivación económica que están impulsando en la zona rural.

“Hemos estado haciendo actividades en la zona rural de Mazatlán, El Fuerte de Canoas, en el Recreo, en la Noria, en el Recodo y tenemos también los bazares con los que apoyamos a emprendedores y pequeñas empresas. Pero sí han sido muchas empresas a las que se han dado este apoyo de la zona rural, específicamente al sector de de restaurantes, artesanías y emprendimiento. Ellos son los que se han visto más beneficiados y pues obviamente la comunidad en general”.

Entre los trámites que destacan los realizados ante el SAT, IMPI, ventanilla de gobierno del estado y gobierno municipal para la apertura de empresas, registro de marca, código de barras, etiquetado de alimentos, registro patronal ante el IMSS, entre otros más.