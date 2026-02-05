$!Mauricio Aguilar asume la presidencia de Canacintra Mazatlán para el periodo 2026-2027

MAZATLÁN._ El empresario Mauricio Aguilar Alemán asumió el liderazgo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Mazatlán para el periodo 2026-2027, frente a retos de competencia e innovación global, y de inseguridad, para transformarlos en oportunidades. El nuevo presidente del organismo se comprometió a fortalecer alianzas en el Corredor Económico del Norte, a que el sector sea referente en innovación global y a abonar a la estrategia de paz necesaria para sembrar inversiones. “Mazatlán también enfrenta retos importantes, la competencia global, la necesidad de innovar, la urgencia de abonar desde todas nuestras trincheras la estrategia de paz y de estrategia para sembrar inversiones, para cosechar empleos de calidad, con el máximo respeto a la sustentabilidad de nuestro ambiente”, dijo. “Estos retos no deben asustarnos, al contrario, deben inspirarnos, porque cada reto es también una oportunidad de crecer y demostrar que los industriales de Mazatlán sabemos adaptarnos y enfrentarlos con responsabilidad y prosperidad”.

Aguilar Alemán reconoció y agradeció a ex presidentes de Canacintra por haber sembrado la semilla que ha cosechado frutos para el organismo, como Sergio Rojas Velarde, que con su liderazgo y esfuerzo le dejó una cámara ordenada, estructurada y con certidumbre financiera. En su primer mensaje, destacó que Mazatlán es una ciudad vibrante y que sorprende con sus recursos naturales, cultura y gastronomía, y que como nuevo representante de Canacintra trabajará hombro con hombro con los industriales, buscando siempre nuevas oportunidades para que sus empresas crezcan, se fortalezcan y se proyecten hacia el futuro abriendo puertas en nuevos mercados. También se comprometió a generar alianzas estratégicas con otras cámaras y organismos; así como vincularse con universidades y centros de investigación para impulsar la innovación.

Además, Aguilar Alemán reiteró que profundizará en las misiones de trabajo con el Corredor Económico del Norte. “Un espacio estratégico que conecta Mazatlán con regiones claves para el comercio y la industria. Estas misiones nos permitirán estudiar nuevas cadenas de suministro, atraer inversión, fortalecer la logística y abrir caminos que con nuestros socios puedan expandirse más allá de nuestras fronteras locales”, apuntó. Y es que en la nueva etapa de Canacintra, se comprometió a impulsar a la micro, pequeña y mediana empresa, así como a la gran empresa, porque cada una de ellas es parte fundamental del tejido económico de Mazatlán. “Las micro y pequeñas empresas son el corazón de nuestra comunidad. Las medianas representan la fuerza de la innovación y las grandes empresas son el motor que abre mercados y oportunidades de desarrollo para la micro, pequeña y mediana empresa”, comentó. “Todas son importantes, todas cuentan y todas tendrán un lugar en Canacintra. Pero además de lo económico, quiero subrayar algo esencial: nuestra gestión tendrá una dimensión social. Porque no podemos hablar de crecimiento si no pensamos en su gente. Impulsaremos proyectos que beneficien a nuestras comunidades”. Aguilar Alemán enfatizó estar convencido de que con el esfuerzo de todos, la industria de Mazatlán será referente en Sinaloa y en México, fortalecida.

En su toma de protesta le acompañó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien se dijo aliada del sector empresarial y llamó a seguir construyendo unidad y equipo, además de que destacó los 11 mil millones de pesos atraídos de inversión privada para Mazatlán. “Hoy más que nunca, la unidad entre gobierno y sector privado es una necesidad estratégica para nuestro País. En Mazatlán, estamos alineados a lo que llamamos Plan México, para impulsar a Sinaloa como un hub productivo en el sector primario, la industria, el comercio y los servicios”, expuso la Presidenta Municipal.

Arropado por los integrantes de la Intercamaral, de los ex presidentes y de autoridades municipales, el presidente saliente, Sergio Rojas Velarde, se despidió agradecido por representar a un sector industrial que ha crecido en los últimos tres años. Brenda Vega Peña, vicepresidenta de la Región Pacífico Centro, le tomó protesta al nuevo consejo directivo de Canacintra Mazatlán, exhortándolo a mantener la unidad del sector, porque si les va bien, le irá mejor a Mazatlán.