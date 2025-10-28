$!Mayoristas con gran interés en vender y ampliar conectividad para Mazatlán: Carlos Berdegué

El empresario Carlos Berdegué Sacristán, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán y presidente del grupo hotelero El Cid, habló del gran interés mostrado de venir a Mazatlán por los agentes de viajes, mayoristas y ejecutivos de las aerolíneas de Estados Unidos, Canadá incluyendo representantes de las líneas aéreas nacionales, de Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico, quienes analizan nuevas oportunidades de ampliar la conectividad aérea con el destino.

Especificó de las frecuencias que están gestionado en el marco del evento.

“Estamos trabajando con Volaris, con Viva y en la ampliación de horarios de Estados Unidos. Canadá ya quedó amarrado. Pero todavía no lo tenemos amarrado. Pero en eso vamos a estar todo el día de hoy y mañana. De Estados Unidos, buscamos vuelos de Phoenix y Dallas y por Volaris de la zona del Bajío”.

El hotelero, quien lleva la mayor parte de las ediciones coordinando este evento de encuentro turístico de esta asociación, adelantó que se entregarán reconocimientos a los “Amigos de Mazatlán” este miércoles.