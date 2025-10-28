$!Mayoristas con gran interés en vender y ampliar conectividad para Mazatlán: Carlos Berdegué

El empresario Carlos Berdegué Sacristán, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán y presidente del grupo hotelero El Cid, habló del gran interés mostrado de venir a Mazatlán por los agentes de viajes, mayoristas y ejecutivos de las aerolíneas de Estados Unidos, Canadá incluyendo representantes de las líneas aéreas nacionales, de Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico, quienes analizan nuevas oportunidades de ampliar la conectividad aérea con el destino.
Especificó de las frecuencias que están gestionado en el marco del evento.
“Estamos trabajando con Volaris, con Viva y en la ampliación de horarios de Estados Unidos. Canadá ya quedó amarrado. Pero todavía no lo tenemos amarrado. Pero en eso vamos a estar todo el día de hoy y mañana. De Estados Unidos, buscamos vuelos de Phoenix y Dallas y por Volaris de la zona del Bajío”.
El hotelero, quien lleva la mayor parte de las ediciones coordinando este evento de encuentro turístico de esta asociación, adelantó que se entregarán reconocimientos a los “Amigos de Mazatlán” este miércoles.
En el centro de negocios del Mazatlán Internacional Center se colocaron módulos para las citas de las marcas: Westjet Vacation, Imacop, Naturleón, HBXGroup, ALG Vacations, Ruta Maya Travel, Operadora Creatur, Viajes el Corte Inglés, Alpha Ttavels, tour Operador, ViajoMéxico, Operadora Mayorista, Sport Marketing Deportivo, Turísticos Keops y Promoser Operador mayorista.
Además de Chartero Go, Emtur Agencia de viajes, Hototurmez, Hopper, RN Operadora, La Operadora.com, Operadora de Ciajes Sokatijo, GVATours grupo de viajes y aytobuses, Azabache, Recors Vacation, Price Travel Holding, FPV servicios turísticos, W2M Word2Meet, Expedia Group, Despegar.com, Hoteles Estur.com, Volaris, Chek Hotel Operadora Mayorista, Sun Country Airlines, VTO operadora turística, Geo Travel consolidador aéreo, Operadora Ticket, Viajes, grupos y charter.