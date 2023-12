En este sentido, apuntó que muestra de esta alta demanda está el hecho de que algunos turistas han alegado no encontrar habitaciones de hotel disponibles en fines de semana, por lo que es un hecho que el crecimiento y el gusto por los turistas con respecto al puerto ha ido en aumento.

“Se espera cerrar bien el año, últimamente los reportes que tenemos y hasta comentarios son de que si no tienen reservaciones, ya cuando vienen no encuentran y pues tienen que quedarse donde hay. Para la gente de Culiacán, de Mochis, y claro de otras ciudades, pues ya no es como antes que se venía un fin de semana y se quedaban en un hotel, sobre todo en las temporadas altas. Porque entre semana ya estamos a un 60 o 70 por ciento siempre y fines de semana llega al lleno”, comentó el secretario.

Con respecto a las expectativas para el próximo año en materia de turismo, aseguró que todo señala que será un 2024 donde las cifras en relación al número de visitantes en el puerto se verán superadas debido a la realización de numerosos eventos que abarcan desde lo deportivo hasta lo científico, como es el caso del Eclipse Total de Sol que será transmitido en vivo por la NASA a todo el mundo y será observado, así como estudiado, por astrónomos de todas partes del mundo.

“Estaba platicando con Paloma del Fiesta Inn, me dice que vienen un grupo de franceses y unos asiáticos y está lleno el Fiesta Inn con ellos. Ya tuvimos personas de la NASA que ellos se van a instalar en el Acuario, van a transmitir desde Mazatlán para el canal de la NASA y nos comenta la Asociación de Hoteles de Mazatlán que está completamente lleno. Pero va venir gente del todo mundo, que ahorita vienen al tema del eclipse, pero luego pueden volver para vacaciones y al rato quizá hasta compren casa, Mazatlán sigue creciendo”, dijo Ochoa López.

Finalmente, recordó que desde el Gobierno Municipal se están realizando acciones para impulsar la rutas de turismo rural, así como el mantener en buenas condiciones la franja turística del puerto, ello con el fin de que tanto mazatlecos como turistas puedan disfrutar de una grata experiencia en la “Perla del Pacífico”.