Mazatlán cierre el año como uno de los destinos favoritos para bodas: Canaco

MAZATLÁN._ Con paso firme avanza Mazatlán hacia su consolidación como uno de los destinos favoritos en México para la celebración de bodas, afirmó Francisca Cázares Olivares, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en el puerto.

La tendencia ha cobrado fuerza durante la temporada decembrina y marca un cierre de año particularmente dinámico para la industria de eventos sociales en Mazatlán, dijo.

Tradicionalmente reconocido por su oferta turística, el puerto comienza a destacar también como escenario predilecto para ceremonias nupciales que atraen tanto a parejas locales como a visitantes nacionales y extranjeros.

Así lo dio a conocer la dirigente de Canaco, quien expresó que noviembre dejó ver un notable incremento en la realización de bodas, así como también se tiene un alto número de reservaciones para lo que resta de este 2025.

“Ya empezamos desde este mes de noviembre con bodas a gran escala; hubo hasta 15 bodas, además de las bodas normales de la gente local. Los lugares para rentar casi todos ya están al 100 por ciento todo diciembre, si decides hacer un evento ahorita, ya no hay lugar en dónde hacerlo”, comentó.

“Estamos ya al 100 por ciento de eventos y esperamos que ninguno llegue a cancelarse, pues aunque son eventos de gente local, también viene mucha gente de fuera y eso nos ayuda a aumentar el flujo de turistas”.

Cázares Olivares destacó que muchas parejas viajan exclusivamente a contraer matrimonio en Mazatlán atraídas por su clima, sus paisajes y la variedad de espacios que ofrece la ciudad, desde bodas en playas y jardines, hasta salones con grandes capacidades.

A este movimiento se le suma la actividad social de los mismos locales, lo que ha generado una ocupación prácticamente total en los recintos especializados en eventos de distintos tipos.

La titular de Canaco destacó que la temporada decembrina añade un impulso adicional a la economía, pues aunque las bodas encabezan el repunte, también se multiplican las posadas y reuniones de empresas.

“Ya están iniciando las posadas de las colonias, del trabajo, de los amigos, del club, de las cámaras y de las asociaciones; somos muy pachangueros. Los eventos como posadas y reuniones también alientan el flujo económico”, declaró.

De esta forma, Cázares Olivares destacó que este comportamiento refleja una recuperación sólida respecto al año anterior y confirma una tendencia al alza en la demanda de celebraciones que busca calidad, ambiente y experiencias memorables.

Además, sentenció que con estos indicadores, Mazatlán se proyecta hacia el futuro como un destino nupcial en expansión, capaz de atraer a parejas de diversas partes del País y del extranjero, consolidando su papel como motor económico y social en la región.

“Como comerciantes nos ponemos a la orden de todo tipo de servicios y productos para que no les falte nada en sus bodas y posadas”, puntualizó.