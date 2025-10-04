Mazatlán concentra 44% de la inversión privada en Sinaloa: Ricardo Velarde

MAZATLÁN._ En Sinaloa, y en este caso en Mazatlán, la confianza de la iniciativa privada se traduce en inversión y en recuperación de fuentes de empleo, indicó el Secretario de Economía estatal, Ricardo Velarde Cárdenas.

El funcionario señaló que, en lo que va del sexenio del Gobernador Rubén Rocha Moya, de enero de 2022 a junio de 2025, ha habido una inversión acumulada de 114 mil 772 millones de pesos en inversión privada, cifra que representa un 15 por ciento más que en el mismo periodo de la administración anterior.

De acuerdo a un comunicado, señaló que del total de la inversión, Mazatlán concentra el 44 por ciento, con un monto de 50 mil 519 millones de pesos, impulsado principalmente por los sectores turístico y de la construcción, que representan el 71 por ciento de la inversión privada en el puerto.

Velarde Cárdenas agregó que actualmente Sinaloa cuenta con nueve hoteles en construcción, siete de ellos en Mazatlán, además de siete proyectos hoteleros adicionales ya firmados que iniciarán obra próximamente.

Entre las inversiones más representativas, mencionó el Hotel RIU, con una inversión de 4 mil millones de pesos.

En el caso del sector restaurantero, refirió que de acuerdo a datos de la Canirac Mazatlán, ya se reinició el ciclo de la recuperación.

“Nos comentan que la temporada de verano, a pesar que el principio de año tuvieron algunos cierres, la temporada de verano, cerraron con más de 14 restaurantes nuevos, y eso pues habla con la confianza en Mazatlán, sigue y la inversión siguen y seguimos muy coordinados con ellos”, puntualizó.

El Secretario también destacó el desarrollo de proyectos estratégicos en materia logística, como el Mazatlán Logistics Center, cuya inversión total en sus tres etapas asciende a 19 mil 445 millones de pesos, generando 6 mil 850 empleos directos y más de 19 mil indirectos.

Velarde Cárdenas subrayó que la colaboración entre gobierno y sector privado es clave para mantener el crecimiento de Sinaloa y Mazatlán, generar empleo, atraer inversión y fortalecer el comercio y los servicios, asegurando que la Secretaría de Economía seguirá acompañando a los empresarios en estos objetivos.

Así, indicó, la Secretaría de Economía reafirma su compromiso de trabajar de la mano con los empresarios para consolidar a Mazatlán y a Sinaloa como un destino confiable para la inversión, el comercio y los servicios, fortaleciendo la generación de empleos y el desarrollo económico en beneficio de las familias sinaloenses.