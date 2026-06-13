Mazatlán concentra más del 80% de la actividad turística de Sinaloa en 2026: Sectur

Mazatlán se mantiene como el principal motor turístico de Sinaloa al concentrar más del 80 por ciento de la actividad turística del estado en lo que va de 2026, tanto en afluencia de visitantes como en generación de derrama económica, afirmó la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

La funcionaria señaló que, de enero a la fecha, el puerto ha registrado la visita de 1.9 millones de turistas, de los 2.28 millones que ha tenido Sinaloa, lo que representa un aproximado del 83 por ciento del total, consolidándose como el destino más relevante del estado.

Asimismo, en materia económica, la tendencia es similar, pues la Secretaria mencionó que la entidad registra una derrama turística superior a 15 millones 516 mil pesos, donde Mazatlán aporta más de 13 mil 406 millones de pesos, es decir, cerca del 86 por ciento de los ingresos generados por el sector a nivel estatal.

“En Mazatlán hemos recibido 1.9 millones de visitantes con un 71 por ciento de ocupación promedio y una derrama económica de más de 13 mil 407 millones de pesos”, comentó.

La titular de Sectur destacó que este comportamiento también está respaldado por el fortalecimiento de la conectividad aérea, con nuevas rutas nacionales e internacionales que han incrementado la capacidad de llegada de turistas al destino.

“Hemos tenido muy buena afluencia, ya está volando actualmente el vuelo de Querétaro a Mazatlán, el de Guadalajara, así como Montreal y Calgary (Canadá) que por primera vez están volando durante el verano”, explicó.

En este sentido, Sosa Osuna precisó que la expansión de asientos ha sido clave para este crecimiento, con 15 mil 682 asientos adicionales desde Calgary, 8 mil 78 desde Montreal, 44 mil 640 desde Guadalajara y 45 mil 384 desde Querétaro, lo que ha reforzado el flujo de visitantes hacia el puerto.

“Esto definitivamente nos ha ayudado, pero se va a ver reflejado más para el primer o segundo semestre del año”, apuntó.

En otros sectores turísticos, destacó el desempeño de la industria de cruceros, con un total de 72 arribos en lo que va del año, 262 mil 124 cruceristas y una derrama estimada de 419 millones de pesos

Asimismo, en lo que se refiere a la industria de reuniones, señaló que Mazatlán concentra la mayor parte de la actividad en el estado, con 81 eventos de congresos y convenciones, más de 103 mil asistentes y una derrama superior a mil 265 millones de pesos.

“Vamos muy bien, estamos empujando la industria de reuniones y en el arribo de cruceros, afortunadamente estamos muy contentos con 72 cruceros que hemos recibido en el año”, expresó.

A través de estos resultados, la Secretaría de Turismo de Sinaloa destacó que Mazatlán no solo lidera en número de visitantes, sino también en generación de ingresos, actividad hotelera y dinamismo económico, al concentrar más de cuatro quintas partes del turismo estatal.