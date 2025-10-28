$!Mazatlán consolida su liderazgo turístico con el arranque de la edición 28 de la Fiesta Amigos

MAZATLÁN.- Con la visita de 3.4 millones de turistas de enero a la fecha, el arribo de 79 cruceros con 294 mil 551 visitantes internacionales que dejaron una derrama económica estimada de más de 463 millones de pesos, así como más de 1.3 millones de pasajeros aéreos, de los cuales 276 mil son internacionales, Mazatlán se posiciona como un destino competitivo a nivel nacional a internacional.

Al inaugurar en el Centro de Convenciones la Fiesta Amigos 2025, el evento de negocios más importante del puerto, en donde se impulsa la diversificación turística del destino y se fortalecen alianzas comerciales, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, habló sobre las características que posee Mazatlán y que lo convierten en el mejor lugar para vacacionar y para ser el protagonista de grandes eventos.

“Cada uno de ustedes son invitados especiales para todos los que conformamos el sector turístico de este hermoso destino; reciban un cordial saludo en nombre de nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, y muchas gracias por estar aquí en Mazatlán, el único destino de sol y playa que cuenta con un Centro Histórico en el país”, señaló la funcionaria estatal.

Ante representantes de las más importantes aerolíneas a nivel internacional, agencias de viajes, mayoristas, empresas de tecnología, marketing y tour operadores, Sosa Osuna destacó el gran dinamismo que vive Mazatlán, con nuevos proyectos, infraestructura de primer nivel y una oferta turística cada vez más competitiva.

Resaltó también el trabajo que desde la Secretaría de Turismo se ha realizado para posicionar a Mazatlán como un destino de primer nivel a través del lanzamiento de la campaña “Un Mar de Historias”, presentaciones de destino a nivel nacional e internacional y la realización de importantes congresos, convenciones y eventos deportivos.

“De enero a la fecha hemos hecho 38 presentaciones del destino de Mazatlán en la República Mexicana, 27 nacionales y 11 internacionales, donde hemos capacitado a más de 3,100 agentes de viaje; también hemos hecho importantes convenios y con socios comerciales como Expedia, Despegar, BestDay y Price Travel; contamos con una campaña en Norteamérica en donde hemos estado posicionando al puerto, además de las presentaciones de destino que hemos estado haciendo en Canadá y Estados Unidos”, afirmó.

La funcionaria estatal puntualizó el trabajo en conjunto que se ha realizado entre el sector turístico, la iniciativa privada y los gobiernos municipal y estatal, para llevar a cabo todas estas acciones.

“Gracias a esta suma de esfuerzos y al trabajo que hace cada uno de ustedes en el sector turístico, hemos logrado tener una cifra de 3.4 millones de turistas de enero a la fecha, con una ocupación promedio del 72 por ciento; hemos recibido a 79 cruceros con 294,551 cruceristas y una derrama económica estimada mayor a 463 millones de pesos y hemos recibido a más de 1.3 millones de pasajeros aéreos, de los cuales 276 mil son internacionales”, apuntó.