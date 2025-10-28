$!Mazatlán consolida su liderazgo turístico con el arranque de la edición 28 de la Fiesta Amigos

MAZATLÁN.- Con la visita de 3.4 millones de turistas de enero a la fecha, el arribo de 79 cruceros con 294 mil 551 visitantes internacionales que dejaron una derrama económica estimada de más de 463 millones de pesos, así como más de 1.3 millones de pasajeros aéreos, de los cuales 276 mil son internacionales, Mazatlán se posiciona como un destino competitivo a nivel nacional a internacional.
Al inaugurar en el Centro de Convenciones la Fiesta Amigos 2025, el evento de negocios más importante del puerto, en donde se impulsa la diversificación turística del destino y se fortalecen alianzas comerciales, la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, habló sobre las características que posee Mazatlán y que lo convierten en el mejor lugar para vacacionar y para ser el protagonista de grandes eventos.
“Cada uno de ustedes son invitados especiales para todos los que conformamos el sector turístico de este hermoso destino; reciban un cordial saludo en nombre de nuestro gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, y muchas gracias por estar aquí en Mazatlán, el único destino de sol y playa que cuenta con un Centro Histórico en el país”, señaló la funcionaria estatal.
Ante representantes de las más importantes aerolíneas a nivel internacional, agencias de viajes, mayoristas, empresas de tecnología, marketing y tour operadores, Sosa Osuna destacó el gran dinamismo que vive Mazatlán, con nuevos proyectos, infraestructura de primer nivel y una oferta turística cada vez más competitiva.
Resaltó también el trabajo que desde la Secretaría de Turismo se ha realizado para posicionar a Mazatlán como un destino de primer nivel a través del lanzamiento de la campaña “Un Mar de Historias”, presentaciones de destino a nivel nacional e internacional y la realización de importantes congresos, convenciones y eventos deportivos.
“De enero a la fecha hemos hecho 38 presentaciones del destino de Mazatlán en la República Mexicana, 27 nacionales y 11 internacionales, donde hemos capacitado a más de 3,100 agentes de viaje; también hemos hecho importantes convenios y con socios comerciales como Expedia, Despegar, BestDay y Price Travel; contamos con una campaña en Norteamérica en donde hemos estado posicionando al puerto, además de las presentaciones de destino que hemos estado haciendo en Canadá y Estados Unidos”, afirmó.
La funcionaria estatal puntualizó el trabajo en conjunto que se ha realizado entre el sector turístico, la iniciativa privada y los gobiernos municipal y estatal, para llevar a cabo todas estas acciones.
“Gracias a esta suma de esfuerzos y al trabajo que hace cada uno de ustedes en el sector turístico, hemos logrado tener una cifra de 3.4 millones de turistas de enero a la fecha, con una ocupación promedio del 72 por ciento; hemos recibido a 79 cruceros con 294,551 cruceristas y una derrama económica estimada mayor a 463 millones de pesos y hemos recibido a más de 1.3 millones de pasajeros aéreos, de los cuales 276 mil son internacionales”, apuntó.
Actualmente Mazatlán cuenta con una conectividad nacional hacia Chihuahua, La Paz, Los Cabos, Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey, CDMX y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Además de rutas directas de Canadá (Calgary, Edmonton, Vancouver, Toronto, Winnipeg, Kelowna, Regina y Montreal) y de Estados Unidos (Minneapolis, Los Ángeles, Phoenix, Dallas y Houston).
El puerto posee una capacidad hotelera de 14 mil habitaciones en más de 190 centros de hospedaje, además de 11 hoteles en construcción, sumando 1,475 habitaciones más a las 14 mil que ya se tienen.
“Las inversiones siguen llegando, eso significa que hay confianza en Mazatlán y en el estado de Sinaloa”, enfatizó la secretaria de Turismo.
La Fiesta Amigos 2025, realizada en coordinación con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, tiene proyectadas más de 1,150 citas de negocios con operadores mayoristas, agencias de viajes, wedding planners y representantes de medios especializados provenientes de México, Estados Unidos y Canadá.
A la inauguración asistieron Alfredo Zenteno, director comercial del Hotel Playa Mazatlán y miembro del Comité de Mercadotecnia de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán; Alí René Zamudio, secretario de Desarrollo Económico, en representación de Estrella Palacios Domínguez, Presidenta municipal de Mazatlán; y Carlos Berdegué Sacristán, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán.
También representantes de líneas aéreas y operadores turísticos nacionales e internacionales como Sunwing, Suncountry, American Airlines, Westjet, Apple Leisure Group, Price Travel, Expedia, Despegar, Volaris, entre otros y meetings planners como Alicia García Meetings, A + B, Corad, El Corte Inglés, Meetings and Experience, ESTRACOM, Imagine Eventos y ECODSA.
Así como medios nacionales e internacionales y de la Industria de Reuniones como El Universal, Food & Pleasure, La Razón de México, El Economista, LM Latinoamérica Meetings, Panorama Turístico, Behind the Meetings Industry, Factor Meetings, Notiexpos y Congresos, Negocios y Convenciones.