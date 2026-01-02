$!Mazatlán, el destino con más aumento de turistas en fin de año

Durante el período vacacional de fin de año, Mazatlán será el destino de playa que tenga más incremento en la recepción de turistas.

La Secretaría de Turismo del Gobierno federal indicó que en el período vacacional comprendido del 20 de diciembre al 11 de enero se tiene una estimación de un incremento del 7.5 por ciento, comparado con las vacaciones decembrinas del año anterior.

En la estimación del período de fin de año, en Mazatlán se estima un incremento en la llegada de turistas del 12 por ciento, siendo el destino de playa con la variación más alta.

En este período vacacional, se estima que el puerto sinaloense estaría recibiendo 133 mil 715 turistas.