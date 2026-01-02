$!Mazatlán, el destino con más aumento de turistas en fin de año

Durante el período vacacional de fin de año, Mazatlán será el destino de playa que tenga más incremento en la recepción de turistas.
La Secretaría de Turismo del Gobierno federal indicó que en el período vacacional comprendido del 20 de diciembre al 11 de enero se tiene una estimación de un incremento del 7.5 por ciento, comparado con las vacaciones decembrinas del año anterior.
En la estimación del período de fin de año, en Mazatlán se estima un incremento en la llegada de turistas del 12 por ciento, siendo el destino de playa con la variación más alta.
En este período vacacional, se estima que el puerto sinaloense estaría recibiendo 133 mil 715 turistas.
Los destinos con más afluencia de turistas, como ocurre de manera tradicional, siguen siendo Acapulco y Cancún, con más de 400 mil turistas alojados en hoteles, aunque con estos puertos la variación es por debajo del 6 por ciento.
En el caso de Mazatlán, para el fin de año se estima que se tuvo una ocupación hotelera del 88.8 por ciento, se tuvieron 235 mil 511 visitantes y se generó una derrama económica de poco más de mil 500 millones de pesos.