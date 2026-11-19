En Mazatlán, la llegada de visitantes durante la temporada alta es el impulso económico que todos esperan en la ciudad, porque los hoteles, restaurantes y tiendas suelen tener mucha demanda, tanta que llega a superar el 100% de su rutina habitual. Pero hay que aclarar que aprovechar todas las oportunidades de la temporada no es sinónimo de hacer un buen negocio, así que sí, es necesario aprovechar estas épocas como un impulsor del negocio y no solo funcionar de manera improvisada. Para eso hay dos puntos fundamentales a tomar en cuenta: - Pronosticar la demanda: ¿Cuánto vas a vender realmente para no quedarte corto ni sobre comprar? - Proteger tu margen: ¿Cómo atiendes al doble de personas sin disparar los costos de nómina o mermas? Es la época en la que debes tener la capacidad de mantener la calidad del servicio sin ahogar la operación.

¡A prepararse antes de que lleguen los visitantes!

Cuando la temporada alta está por llegar, tanto hoteleros como restauranteros deciden hacer compras a granel, pero ¡cuidado! Tener el almacén lleno no significa estar listo para la temporada; a veces solo significa dinero congelado. Siempre es importante tener el stock exacto para no caer en el dilema de ¿desperdicio o peligro del desabasto? Los negocios no se pueden dar el lujo de perder clientes en la fecha más rentable del año por falta de insumos; es imperdonable, pero tampoco deben sobre-comprar alimentos perecederos, lo que destruye su margen de ganancia. En temporadas altas hay que prepararse y administrar cada uno de los elementos del inventario con la cabeza fría, haciendo cálculos que realmente estén apegados a las ventas estimadas durante esa época del año. También el tema de la distribución merece atención, pues coordinar horarios de recepción, verificar los pedidos y organizar las compras ayuda a reducir retrasos y recorridos innecesarios. En temporadas altas, los sectores que utilizan vehículos para transportar mercancía también deben contemplar el combustible, el mantenimiento y los tiempos de traslado. Un elemento excelente es proporcionar vales de gasolina a tu personal porque te ayudan a administrar todo el gasto de combustible laboral sin necesidad de desajustes en el presupuesto.

Personal y servicio durante los días de mayor actividad

Una temporada con más clientes requiere que tu personal se coordine mejor y que te asegures de que haya suficientes personas para atender a todos los visitantes que llegan a negocio. Algo que debes saber es que contratar más trabajadores no siempre es la única solución porque antes de ampliar la plantilla, puedes verificar en qué horario hay más demanda y revisar qué procesos podrían simplificarse. A veces solo basta con reorganizar turnos. Para mejorar la atención que brinda tu personal, incentívalos con prestaciones superiores a las de la ley, como vales de restaurante o tarjetas de regalo empresariales que los hagan sentirse parte de una organización que se preocupa por su bienestar y que los motive a brindar atención de calidad. Además, los vales de despensa, son una prestación que los colaboradores perciben de forma tangible en su economía del día a día y, cuando una persona siente que su empresa la apoya en algo tan cotidiano como la despensa, se genera más compromiso y mejor disposición para atender a los clientes. Para ti, como empresa, es una prestación deducible de impuestos por lo que también te beneficias

Anticiparse para aprovechar la temporada turística