$!Mazatlán en la ventana internacional de la FITUR 2026

La Secretaría de Turismo de Sinaloa realizó el primer encuentro de promoción en Madrid, España, con la presentación de destino de Mazatlán y Los Mochis con la ruta “Del mar a la montaña”.

Los presentes fueron deleitados con platillos de mariscos tradicionales sinaloenses como el manjar de camarones.

La gran vitrina que representa la Feria Internacional de Turismo, que se realizará del 21 al 25 de enero, generó que 40 agentes de viajes y 10 medios especializados conocieran de la marca Mazatlán y Los Mochis con su tradicional Gastronomía y sus playas.

Esta actividad, que estuvo encabezada por la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, se llevó a cabo dentro del marco de la 46 edición de FITUR, la Feria Internacional de Turismo más influyente del sector.

Habló del diagnostico, realizado durante meses, tanto en el norte con los Yoremes Mayos como en el sur en Escuinapa con los Tepehuanos para que conozcan nuestras tradiciones y experiencias a nivel internacional con sus cinco rutas.