$!Mazatlán en la ventana internacional de la FITUR 2026

La Secretaría de Turismo de Sinaloa realizó el primer encuentro de promoción en Madrid, España, con la presentación de destino de Mazatlán y Los Mochis con la ruta “Del mar a la montaña”.
Los presentes fueron deleitados con platillos de mariscos tradicionales sinaloenses como el manjar de camarones.
La gran vitrina que representa la Feria Internacional de Turismo, que se realizará del 21 al 25 de enero, generó que 40 agentes de viajes y 10 medios especializados conocieran de la marca Mazatlán y Los Mochis con su tradicional Gastronomía y sus playas.
Esta actividad, que estuvo encabezada por la secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, se llevó a cabo dentro del marco de la 46 edición de FITUR, la Feria Internacional de Turismo más influyente del sector.
Habló del diagnostico, realizado durante meses, tanto en el norte con los Yoremes Mayos como en el sur en Escuinapa con los Tepehuanos para que conozcan nuestras tradiciones y experiencias a nivel internacional con sus cinco rutas.
Para FITUR priorizarán la ruta el Mar a la Montaña de Sinaloa, dijo Sosa Osuna.
“A través de un video increíble que se sienta y que lo vivan y con ello quieran venir a México a conocer porque vamos a promover México y darlo a conocer a FITUR”.
Destacó que se busca llevar estas experiencias y tradiciones, no solo a nivel regional y nacional, sino a nivel internacional como está siendo mostrada ante la Feria del Turismo, agregó.
Solo falta 1 día para el arranque y México ya muestra sus atractivos y el porque es uno de los países favoritos para vacacionar y que puede maravillar al mundo como País Socio.
Ahí, los destinos contara historias, cultura viva, innovación turística y una visión que conecta a México con el mundo entero, destacó la Secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez.
Y es que por las calles de Madrid, ya lucen pendones con el eslogan de México está de moda.
Además de sus tradicionales bailes, juegos de pelotas como el ulama recorriendo ese país que está siendo muy visitado.
“La presencia de nuestro país se vive más allá de los pabellones, activaciones imperdibles, expresiones culturales y experiencias que llevan lo mejor de México al corazón de la capital española. Madrid se llena de colores, tradición y creatividad para mostrarle a España por qué México es uno de los destinos más vibrantes del mundo”, reiteró Rodríguez.