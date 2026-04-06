$!Mazatlán en Semana Santa, desde la opinión del Arq. Omar Osuna

Por Arq. Omar Osuna.
Desarrollador de Luxury Sky Tower.
En cada temporada de Semana Santa, Mazatlán reafirma algo que va más allá de la ocupación hotelera o el flujo de visitantes: su posición como uno de los destinos turísticos más sólidos y resilientes del noroeste de México.
Hoy vivimos un verdadero boom turístico, impulsado por una nueva generación de viajeros que no solo buscan descanso, sino experiencias, estilo de vida y oportunidades de inversión.
Uno de los indicadores más claros de esta confianza es el crecimiento del turismo carretero.
Familias provenientes de estados vecinos siguen eligiendo Mazatlán como su
destino principal, fortaleciendo tres pilares clave:
• Cercanía
• Accesibilidad
• Confianza en el trayecto
A esto se suma un factor intangible pero determinante: la calidez de su gente. El sinaloense se distingue por su trato sencillo, amable y siempre dispuesto a ayudar, generando una experiencia cercana y auténtica para quien visita el destino.
Esto no solo impulsa el turismo, sino también la percepción de seguridad y estabilidad del destino.
A pesar de los retos que en ocasiones enfrenta el puerto, la realidad es clara: la afluencia turística no se detiene.
Y con ella, el interés por invertir continúa creciendo.
En paralelo, Mazatlán está dando forma a lo que será el nuevo skyline turístico del Pacífico, desarrollándose a lo largo de su espectacular malecón, donde proyectos verticales de alto nivel comienzan a redefinir la imagen del destino. Esta transformación no solo eleva su perfil internacional, sino que abre una ventana de oportunidad única: quienes logren anticiparse e invertir hoy en estos nuevos desarrollos, estarán posicionándose como propietarios de activos con alto potencial de plusvalía en los próximos años.
Esto confirma que, más allá de la coyuntura, Mazatlán sigue consolidándose como un destino sólido, atractivo y con visión de futuro para la inversión inmobiliaria.
Esto nos habla de algo más profundo: la confianza en Mazatlán está por encima de la incertidumbre momentánea.
Desde nuestra experiencia en el desarrollo vertical, hemos sido testigos directos de esta evolución.
Proyectos como Luxury Sky Tower, con colaboración internacional junto a marcas como Reverb y Hard Rock, representan:
• Una ciudad que evoluciona
• Estándares internacionales
• Mayor valor en la oferta inmobiliaria
Mazatlán está entrando en una nueva liga de desarrollo turístico y residencial.
La inversión en este tipo de desarrollos responde a una tendencia clara:
Mazatlán sigue generando plusvalía.
Factores que lo respaldan:
• Turismo constante
• Infraestructura en crecimiento
• Conectividad regional
• Desarrollo urbano estratégico
Esto posiciona al puerto como una de las mejores oportunidades para diversificar patrimonio e invertir con visión.
Semana Santa no solo representa una temporada alta.
Es un termómetro.
Y hoy, ese termómetro marca:
Crecimiento
Interés
Confianza
Mazatlán no es únicamente un destino para vacacionar.
Es un destino para: Creer, Invertir y Crecer.